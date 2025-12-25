Stiže zimski talas iz Sibira: Hladno, sneg i jak vetar širom Srbije, RHMZ izdao upozorenje

Priliv veoma hladnog vazduha iz Sibira od danas nam donosi pravo zimsko vreme.

Temperatura će se i tokom dana kretati malo iznad nule, ali sneg koji je počeo da pada tokom noći ipak prestaje već u poslepodnevnim satima, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Sneg i susnežica će obeležiti dan u predelima južno od Save i Dunava, dok će na krajnjem severu i danas biti sa slabom kišom. "U višim planinskim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača od oko deset centimetara, dok će se u nižim predelima sneg polako topiti već