Stanje na putevima: Otežani uslovi za vožnju zbog snega, vlažni kolovozi i na putevima oko Zaječara

Glas Zaječara
Zbog promene vremenskih prilika, danas se očekuju otežani uslovi za vožnju, posebno u krajevima južno od Save i Dunava, gde je najavljen sneg uz formiranje snežnog pokrivača, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a apeluju na vozače da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme i dobrih zimskih guma. Kolovozi su vlažni, a snega ima na pojedinim putnim pravcima prvog prioriteta, među kojima su i deonice značajne za istočnu Srbiju: Negotin–Zaječar, Bor–Zaječar, Boljevac–Zaječar–državna granica sa Bugarskom (Vrška Čuka), kao i Majdanpek–Klokočevac–Štubik i Štubik–Negotin–granični prelaz Mokranje. Problema ima i na deonicama Paraćin–Čestobrodica,
