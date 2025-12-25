Neverovatan prizor na južnim obalama Engleske: Populacija hobotnica eksplodirala posle 70 godina (foto)

Kurir pre 21 minuta  |  RTS
Porast populacije hobotnica na južnim obalama Engleske posledica je blage zime i prolećem koje je bilo izuzetno toplo.

Inače, mediteranske hobotnice naseljavaju vode Engleske, ali u malom broju. Prema statistikama 1950. godine poslednji put je zabeležen nagli porast hobotnica na ovim prostorima. Naučnici ih smatraju najinteligentnijim beskičmenjacima. - Lokalni ribari su u svom ulovu imali oko 13 puta više hobotnica nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Ove godine ulovljeno je oko 233 hiljade mediteranskih hobotnica - istakao je Mek Slejter, predstavnik organizacije Wildlife
Kurir pre 21 minuta
