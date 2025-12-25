Prva božićna misa pape Lava XIV. Evo o čemu je sve u bazilici Svetog Petra pričao novi verski poglavar 1,4 milijardi katolika na svetu (foto)

Kurir pre 43 minuta  |  Beta)
Prva božićna misa pape Lava XIV. Evo o čemu je sve u bazilici Svetog Petra pričao novi verski poglavar 1,4 milijardi katolika…

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV služio je svoju prvu ponoćnu božićnu misu u bazilici Svetog Petra, poručivši hrišćanima da priča Božića treba da ih podseti na njihovu dužnost da pomognu siromašnim i strancima.

U propovedi papa je rekao da priča Isusa koji je rođen u štali zato što nije bilo mesta u gostionici, pokazuje sledbenicima da odbijanje pomoći onima kojima je potrebna, jednako je odbijanju samog Boga. Papa Lav XIV koji je za svoje glavne teme od dolaska na čelo Vatikana kao predvodnika 1,4 milijardi katolika na svetu, izabrao brigu za imigrante i siromašne, rekao je da rođenje Isusa pokazuje prisustvo Boga u svakoj osobi, prenosi Gardijan. "Na zemlji nema mesta
