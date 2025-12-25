Svetski uspesi u Londonu i Veneciji: Naša slikarka Sanja Luković od rodnog sela do evropskih priznanja

Iz malog sela Zalogovca kod Varvarina, sa obronaka planine Juhor, do Londona i Venecije – umetnički put Sanje Luković svedoči o tome da talenat, istrajnost i posvećenost mogu prevazići sve granice.

Sanja Luković slikarstvom se bavi više od dve decenije. Iako je po obrazovanju iz ekonomske struke, kroz dugogodišnji samostalni rad, kontinuirano stručno usavršavanje, kao I učešće na brojnim grupnim i samostalnim izložbama i likovnim kolonijama, izgradila je prepoznatljiv umetnički stil, koji je privukao pažnju kako domaće, tako i međunarodne umetničke scene. Nedavno je u Veneciji, Sanja dobila međunarodno priznanje „Nagrada umetnik Evrope 2025“ (Premio Artista