Tramp počeo da ređa gafove: Raste zabrinutost u SAD zbog predsednikovog mentalnog zdravlja! Stiže ga "Bajdenovo prokletstvo" (video)

Decembarsko obraćanje Donalda Trampa iz Bele kuće donelo je poruku: predsednik je ocenio da je njegova administracija tokom prethodnih 11 meseci ostvarila "više pozitivnih promena nego bilo koja vlada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država". "Nikada nije bilo ničega sličnog", rekao je Tramp.

Ipak, njegov drugi mandat obeležen je nizom neobičnih situacija koje su izazvale pitanja o Trampovoj mentalnoj i fizičkoj spremnosti. Tokom 2025. godine, Tramp (79) više puta je delovao dezorijentisano, gubio fokus tokom javnih nastupa i sastanaka, a povremeno je izgledalo kao da čak i zaspi tokom zvaničnih događaja. Javni govori Donalda Trampa često su gubili fokus, jer je znao da skrene sa teme i upusti se u dugačke, nepovezane digresije, od uređenja enterijera