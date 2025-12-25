Tramp počeo da ređa gafove: Raste zabrinutost u SAD zbog predsednikovog mentalnog zdravlja! Stiže ga "Bajdenovo prokletstvo" (video)

Kurir pre 21 minuta  |  Gardijan
Tramp počeo da ređa gafove: Raste zabrinutost u SAD zbog predsednikovog mentalnog zdravlja! Stiže ga "Bajdenovo prokletstvo"…

Decembarsko obraćanje Donalda Trampa iz Bele kuće donelo je poruku: predsednik je ocenio da je njegova administracija tokom prethodnih 11 meseci ostvarila "više pozitivnih promena nego bilo koja vlada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država". "Nikada nije bilo ničega sličnog", rekao je Tramp.

Ipak, njegov drugi mandat obeležen je nizom neobičnih situacija koje su izazvale pitanja o Trampovoj mentalnoj i fizičkoj spremnosti. Tokom 2025. godine, Tramp (79) više puta je delovao dezorijentisano, gubio fokus tokom javnih nastupa i sastanaka, a povremeno je izgledalo kao da čak i zaspi tokom zvaničnih događaja. Javni govori Donalda Trampa često su gubili fokus, jer je znao da skrene sa teme i upusti se u dugačke, nepovezane digresije, od uređenja enterijera
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Raste zabrinutost zbog Trampovog mentalnog zdravlja Niže gafove, šire se fotografije na kojima deluje kao da spava: Svet…

Raste zabrinutost zbog Trampovog mentalnog zdravlja Niže gafove, šire se fotografije na kojima deluje kao da spava: Svet šokiran zbog ovih izjava

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald TrampDžo Bajden

Svet, najnovije vesti »

Neverovatan prizor na južnim obalama Engleske: Populacija hobotnica eksplodirala posle 70 godina (foto)

Neverovatan prizor na južnim obalama Engleske: Populacija hobotnica eksplodirala posle 70 godina (foto)

Kurir pre 21 minuta
(Foto) Marija poginula u avionu smrti koji se srušio u Turskoj, stjuardesa letela sa vojnim vrhom Libije, porodica i…

(Foto) Marija poginula u avionu smrti koji se srušio u Turskoj, stjuardesa letela sa vojnim vrhom Libije, porodica i prijatelji se opraštaju od nje: "Uvek blaga i smirena"

Blic pre 36 minuta
Tramp počeo da ređa gafove: Raste zabrinutost u SAD zbog predsednikovog mentalnog zdravlja! Stiže ga "Bajdenovo prokletstvo"…

Tramp počeo da ređa gafove: Raste zabrinutost u SAD zbog predsednikovog mentalnog zdravlja! Stiže ga "Bajdenovo prokletstvo" (video)

Kurir pre 21 minuta
(Video) Rusija gradi nuklearnu elektranu na Mesecu?! Lunarni projekat Roskosmosa spreman za novu svemirsku eru, odmah se u…

(Video) Rusija gradi nuklearnu elektranu na Mesecu?! Lunarni projekat Roskosmosa spreman za novu svemirsku eru, odmah se u trku uključila i NASA

Blic pre 1 sat
Orban: Nije isključeno da je 2025. poslednja godina mira u Evropi

Orban: Nije isključeno da je 2025. poslednja godina mira u Evropi

Danas pre 56 minuta