Sud: Potupak je obustavljen jer to krivično delo pretpostavlja smrt većeg broja ljudi

Moj Novi Sad pre 2 sata
Viši Sud u Novom Sadu objavio je odluku po osnovu koje su obustavljeni postupci protiv bivšeg ministra Gorana Vesića, bivše v.d. direktorke "Infrastruktura železnice Srbije" Jelene Tanasković i bivše pomoćnice ministra Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Kako piše u odluci, postupak je protiv Vesića, Tanasković i Dimoski obustavljen jer je veće smatralo da nema mesta optužbi u krivičnom delu teško delo protiv sigurnosti, a u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Sud je istakao da nema mesta optužbi za isto krivično delo i za Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića, a u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova. Naveli su da se krivični postupak u vezi
