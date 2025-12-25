Sneg i niske temperature u Srbiji: Upozorenja RHMZ i najave hladne zime početkom 2026.

Naslovi.ai pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog snega u istočnoj Srbiji, dok meteorolozi najavljuju rekordno niske temperature početkom januara.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na stvaranje snežnog pokrivača u istočnoj Srbiji sa visinom od 10 do 20 cm u nižim predelima i do 40 cm u planinskim oblastima, uz mogućnost snežnih nanosa zbog jakog vetra. Padavine su zahvatile i druge delove Srbije, gde se očekuje sneg ili susnežica, dok je u Vojvodini uglavnom kiša. Blic N1 Info Danas Nova Glas Zaječara

Uslovi na putevima su otežani zbog snega, a Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na vozače da budu oprezni i koriste zimske gume. Saobraćaj je otežan u istočnoj Srbiji, a zabeležene su i saobraćajne nezgode zbog vremenskih uslova. N1 Info Newsmax Balkans Dnevnik Blic

Meteorolog Ivan Ristić upozorava na mogućnost rekordno niskih temperatura do -21 stepen u Beogradu početkom januara 2026. godine, uz obilne snežne padavine i hladnu zimu kakvu Srbija nije iskusila decenijama. Prognoze ukazuju na ledeni udar i dugotrajne hladne periode. Mondo Dnevnik Blic Glas Zaječara