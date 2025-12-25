Sneg i niske temperature u Srbiji: Upozorenja RHMZ i najave hladne zime početkom 2026.

Naslovi.ai pre 1 sat
Sneg i niske temperature u Srbiji: Upozorenja RHMZ i najave hladne zime početkom 2026.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog snega u istočnoj Srbiji, dok meteorolozi najavljuju rekordno niske temperature početkom januara.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na stvaranje snežnog pokrivača u istočnoj Srbiji sa visinom od 10 do 20 cm u nižim predelima i do 40 cm u planinskim oblastima, uz mogućnost snežnih nanosa zbog jakog vetra. Padavine su zahvatile i druge delove Srbije, gde se očekuje sneg ili susnežica, dok je u Vojvodini uglavnom kiša. Blic N1 Info Danas Nova Glas Zaječara

Uslovi na putevima su otežani zbog snega, a Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na vozače da budu oprezni i koriste zimske gume. Saobraćaj je otežan u istočnoj Srbiji, a zabeležene su i saobraćajne nezgode zbog vremenskih uslova. N1 Info Newsmax Balkans Dnevnik Blic

Meteorolog Ivan Ristić upozorava na mogućnost rekordno niskih temperatura do -21 stepen u Beogradu početkom januara 2026. godine, uz obilne snežne padavine i hladnu zimu kakvu Srbija nije iskusila decenijama. Prognoze ukazuju na ledeni udar i dugotrajne hladne periode. Mondo Dnevnik Blic Glas Zaječara

Povezane vesti »

Sneg i led paralizovali Srbiju: Crni Vrh najhladniji, nanosi snega na planinama (video)

Sneg i led paralizovali Srbiju: Crni Vrh najhladniji, nanosi snega na planinama (video)

Pravda pre 2 sata
Vremenska prognoza 26. decembar 2025.

Vremenska prognoza 26. decembar 2025.

RTS pre 2 sata
Šta sledi posle današnje vejavice? Evo prognoze vremena za Novu godinu i pravoslavni Božić. Ovo sigurno niste očekivali.

Šta sledi posle današnje vejavice? Evo prognoze vremena za Novu godinu i pravoslavni Božić. Ovo sigurno niste očekivali.

Dnevnik pre 2 sata
Sneg i led paralizovali Srbiju: Crni Vrh najhladniji, nanosi snega na planinama, vozači zbog leda prisiljeni da napuštaju…

Sneg i led paralizovali Srbiju: Crni Vrh najhladniji, nanosi snega na planinama, vozači zbog leda prisiljeni da napuštaju vozila VIDEO

Nova pre 3 sata
Automobilom sleteo sa puta Teška nesreća na putu za Ribarsku Banju: Put zavejan snegom, vozači oprez! (foto)

Automobilom sleteo sa puta Teška nesreća na putu za Ribarsku Banju: Put zavejan snegom, vozači oprez! (foto)

Blic pre 3 sata
Sneg trenutno pada u Negotinu i Zaječaru, na Crnom Vrhu -8, u Beogradu 1 stepen

Sneg trenutno pada u Negotinu i Zaječaru, na Crnom Vrhu -8, u Beogradu 1 stepen

Glas Zaječara pre 4 sati
(Video) Putevi Srbije uputili upozorenje vozačima: Oglasio se i RHMZ: Sneg uveliko pada, temperature u debelom minusu

(Video) Putevi Srbije uputili upozorenje vozačima: Oglasio se i RHMZ: Sneg uveliko pada, temperature u debelom minusu

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaPutevi SrbijeSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Danas pre 38 minuta
"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne…

"Najčešće stradaju dečaci od 10 do 14 godina" Hitno upozorenje naših lekara pred praznike: Posledice su trajne, a kazne astronomske

Blic pre 3 minuta
Informer javno „streljao“ Dikića: Advokati o hapšenju novinara zbog metaforičkog izražavanja

Informer javno „streljao“ Dikića: Advokati o hapšenju novinara zbog metaforičkog izražavanja

Danas pre 1 sat
Štimac poslao poruku pred protest najavljen za 28. decembar (VIDEO)

Štimac poslao poruku pred protest najavljen za 28. decembar (VIDEO)

Danas pre 1 sat
(Foto) Iguman manastira Denkovac Onufrije kod Kragujevca pravi sušenu tunu: Ovde nastaju najzanimljivije posne "poslastice"

(Foto) Iguman manastira Denkovac Onufrije kod Kragujevca pravi sušenu tunu: Ovde nastaju najzanimljivije posne "poslastice"

Blic pre 1 sat