Identifikovan maloletnik (16) osumnjičen za pokušaj ubistva u restoranu na Novom Beogradu, raspisana potraga za njim

Pripadnici MUP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su izvršioca krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju od 6. decembra 2025. godine kada je u restoranu u Novom Beogradu iz vatrenog oružja ispaljeno više projektila prema muškarcu (30).

Policijski službenici podneli su krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike, protiv šesnaestogodišnjaka za kojim je raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Krivična prijava podneta je i protiv I. L. (40) za kojim je takođe raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je pomagao u