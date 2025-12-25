Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Ladislav Nemet poručio je u poslanici povodom Božića da "različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i vrednost naći svoje mesto u jedinstvu Srbije".

"Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko. Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života", istakao je kardinal Nemet u poslanici povodom Božića, koji katolici slave danas. On je naglasio da "ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Glas Zaječara pre 3 sata
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Glas Zaječara pre 2 sata
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Serbian News Media pre 3 sata
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Radio sto plus pre 2 sata
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

N1 Info pre 4 sati
Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Nedeljnik pre 3 sata
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

N1 Info pre 17 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

N1 Info pre 17 minuta
Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Beta pre 12 minuta
Do 10 godina zatvora – Podignuta optužnica protiv za napad na policiju ispred DUNP-a

Do 10 godina zatvora – Podignuta optužnica protiv za napad na policiju ispred DUNP-a

Sandžak press pre 2 minuta
Pasoš Srbije na 35. mestu, bez vize u 137 država

Pasoš Srbije na 35. mestu, bez vize u 137 država

Pressek pre 12 minuta