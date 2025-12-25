Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Ladislav Nemet poručio je u poslanici povodom Božića da "različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i vrednost naći svoje mesto u jedinstvu Srbije".

"Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko. Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života", istakao je kardinal Nemet u poslanici povodom Božića, koji katolici slave danas. On je naglasio da "ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava