Objavljen spisak ulica na Vračaru, Čukarici i u Surčinu u kojima će potrošači u petak ostati bez vode

Deo potrošača u beogradskim opštinama Vračar, Čukarica i Surčin ostaće bez vode u petak, 26. decembra, saopštilo je Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, potrošači u te tri beogradske opštine ostaće bez vode zbog izvođenja planiranih radova na vodovodnoj mreži. Od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Save Tekelije (od Vilovskog do Timočke) i Vilovskog (od Save Tekelije do Celjske ulice). Od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači parne strane Požeške ulice (od Paštrovićeve do Ulice kneza Višeslava). Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, bez vode