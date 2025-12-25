Objavljen spisak ulica na Vračaru, Čukarici i u Surčinu u kojima će potrošači u petak ostati bez vode

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Objavljen spisak ulica na Vračaru, Čukarici i u Surčinu u kojima će potrošači u petak ostati bez vode

Deo potrošača u beogradskim opštinama Vračar, Čukarica i Surčin ostaće bez vode u petak, 26. decembra, saopštilo je Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, potrošači u te tri beogradske opštine ostaće bez vode zbog izvođenja planiranih radova na vodovodnoj mreži. Od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Save Tekelije (od Vilovskog do Timočke) i Vilovskog (od Save Tekelije do Celjske ulice). Od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači parne strane Požeške ulice (od Paštrovićeve do Ulice kneza Višeslava). Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, bez vode
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Elektrodistribucija Srbije – ISKLJUČENJA STRUJE: 7 ulica u jednom naseljenom mestu bez struje u petak 26.12.2025.! Isključenja…

Elektrodistribucija Srbije – ISKLJUČENJA STRUJE: 7 ulica u jednom naseljenom mestu bez struje u petak 26.12.2025.! Isključenja struje za 26.12.2025.

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Bez struje u petak u 13 ulica

Bez struje u petak u 13 ulica

Jug press pre 3 sata
Sutra bez vode deo potrošača na tri beogradske opštine: Kome će slavine biti suve

Sutra bez vode deo potrošača na tri beogradske opštine: Kome će slavine biti suve

Euronews pre 3 sata
Sutra bez vode deo potrošača na Vračaru, Čukarici i u Surčinu

Sutra bez vode deo potrošača na Vračaru, Čukarici i u Surčinu

Politika pre 3 sata
Bez vode sutra tri beogradske opštine: Obezbedite zalihe na vreme

Bez vode sutra tri beogradske opštine: Obezbedite zalihe na vreme

Večernje novosti pre 3 sata
Delovi grada sutra bez vode zbog radova: Ove opštine će biti najviše pogođene

Delovi grada sutra bez vode zbog radova: Ove opštine će biti najviše pogođene

Telegraf pre 3 sata
Planska isključenja struje za petak, 26. decembar

Planska isključenja struje za petak, 26. decembar

Morava info pre 4 sati
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Strani radnici u Kragujevcu: Kad nadležni ćute, bujaju glasine

Strani radnici u Kragujevcu: Kad nadležni ćute, bujaju glasine

Pressek pre 55 minuta
Aktivan imuno dan: Kako da ojačamo imunitet u sezoni respiratornih infekcija

Aktivan imuno dan: Kako da ojačamo imunitet u sezoni respiratornih infekcija

RTK pre 40 minuta
Ko šuruje sa gradonačelnikom, a opozicija je, ko uništava DS i ko urušava studente ?

Ko šuruje sa gradonačelnikom, a opozicija je, ko uništava DS i ko urušava studente ?

Jug press pre 10 minuta
Penzionerima opet besplatan ručak: Ovog puta bez Ane Brnabić, ali sa funkcionerima SNS

Penzionerima opet besplatan ručak: Ovog puta bez Ane Brnabić, ali sa funkcionerima SNS

Glas Zaječara pre 30 minuta
Jura traži od Jugmedie i Sindikata da se uzdrže od komentara i medijskih istupa u vezi sa sudskim postupcima

Jura traži od Jugmedie i Sindikata da se uzdrže od komentara i medijskih istupa u vezi sa sudskim postupcima

Jugmedia pre 35 minuta