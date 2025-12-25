Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Patrijarh srpski Porfirije čestitao je danas Božić svima koji ovaj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

Poglavar Srpske Pravoslavne Crkve uputio je božićnu čestitku Papi rimskom Lavu, apostolskom nunciju u Republici Srbiji Nadbiskupu Santu Ganđemiju, Nadbiskupu beogradskom Ladislavu kardinalu Nemetu, Biskupu subotičkom Ferencu Fazekašu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfije čestitao je praznik i Biskupu sremskom Fabijanu Svalini, Biskupu zrenjaninskom Mirku Štefkoviću, Biskupu Reformatske Hrišćanske Crkve u Srbiji Beli Halasu, Biskupu Slovačke
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

N1 Info pre 17 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Beta pre 28 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Radio sto plus pre 22 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Serbian News Media pre 27 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

RTV pre 2 sata
Patrijarh Porfirije uputio čestitku povodom Božića po gregorijanskom kalendaru

Patrijarh Porfirije uputio čestitku povodom Božića po gregorijanskom kalendaru

RTS pre 1 sat
Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninBožićPatrijarh Porfirije

Društvo, najnovije vesti »

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

N1 Info pre 17 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

N1 Info pre 17 minuta
Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Beta pre 13 minuta
Do 10 godina zatvora – Podignuta optužnica protiv za napad na policiju ispred DUNP-a

Do 10 godina zatvora – Podignuta optužnica protiv za napad na policiju ispred DUNP-a

Sandžak press pre 2 minuta
Pasoš Srbije na 35. mestu, bez vize u 137 država

Pasoš Srbije na 35. mestu, bez vize u 137 država

Pressek pre 12 minuta