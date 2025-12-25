Patrijarh Porfirije čestitao svima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru

Patrijarh srpski Porfirije čestitao je danas Božić svima koji ovaj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

Poglavar Srpske Pravoslavne Crkve uputio je božićnu čestitku Papi rimskom Lavu, apostolskom nunciju u Republici Srbiji Nadbiskupu Santu Ganđemiju, Nadbiskupu beogradskom Ladislavu kardinalu Nemetu, Biskupu subotičkom Ferencu Fazekašu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfije čestitao je praznik i Biskupu sremskom Fabijanu Svalini, Biskupu zrenjaninskom Mirku Štefkoviću, Biskupu Reformatske Hrišćanske Crkve u Srbiji Beli Halasu, Biskupu Slovačke