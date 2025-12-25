Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Danas
Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno…

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan je danas u policijskoj stanici na Novom naselju u Novom Sadu po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva.

On u izjavio koju je dao policiji nije želeo da otkrije svoje izvore. Tužilac je naložio saslušanje zbog objavljivanja delova policijske službene beleške na portalu Danasa, a u vezi sa hapšenjem novosadskog advokata Nemanje Aleksića, početkom aprila ove godine. Tužilaštvo je naložilo da policija Bokića sasluša na okolnosti krivične prijave, koju je podneo lično advokat Aleksić protiv NN osobe zbog krivičnog dela Povreda tajnosti postupka. Njegova krivična prijava
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

„Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“: Uglješa Bokić saslušan na poziv tužilaštva…

„Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“: Uglješa Bokić saslušan na poziv tužilaštva

Mašina pre 1 sat
Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji, odbio da otkrije svoje izvore

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji, odbio da otkrije svoje izvore

N1 Info pre 50 minuta
Saslušan novinar Danasa Uglješa Bokić, odbio da otkrije svoje izvore

Saslušan novinar Danasa Uglješa Bokić, odbio da otkrije svoje izvore

Nedeljnik pre 35 minuta
Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno…

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“

Danas pre 2 sata
Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno…

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“

Glas Zaječara pre 2 sata
Bokić: Besmislen zahtev tužilaštva da odam izvor informacija, novinare štiti zakon

Bokić: Besmislen zahtev tužilaštva da odam izvor informacija, novinare štiti zakon

Cenzolovka pre 2 sata
NDNV: Hapšenje novinara je uvod u masovnu političku represiju

NDNV: Hapšenje novinara je uvod u masovnu političku represiju

Cenzolovka pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Prvo božićno obraćanje pape Lava: O Rusiji, Ukrajini, Gazi i beskućnicima

Prvo božićno obraćanje pape Lava: O Rusiji, Ukrajini, Gazi i beskućnicima

BBC News pre 6 minuta
Milan Antonijević o Ćacilendu: Sa obe strane ograde bačeno je mnogo kamenja

Milan Antonijević o Ćacilendu: Sa obe strane ograde bačeno je mnogo kamenja

Danas pre 21 minuta
Sindikat lekara i farmaceuta Kraljeva zahteva da se hitno prekine politički obračun u zdravstvu: „Ako danas ćutimo, sutra niko…

Sindikat lekara i farmaceuta Kraljeva zahteva da se hitno prekine politički obračun u zdravstvu: „Ako danas ćutimo, sutra niko u ovom sistemu neće biti zaštićen“

Danas pre 6 minuta
Ministar Vujić: Zakazivanjem elektronske sednice, predsednik VST prekršio Poslovnik o radu

Ministar Vujić: Zakazivanjem elektronske sednice, predsednik VST prekršio Poslovnik o radu

Nedeljnik pre 20 minuta
Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno…

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“

Nova pre 15 minuta