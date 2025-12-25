Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan je danas u policijskoj stanici na Novom naselju u Novom Sadu po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva.

On u izjavio koju je dao policiji nije želeo da otkrije svoje izvore. Tužilac je naložio saslušanje zbog objavljivanja delova policijske službene beleške na portalu Danasa, a u vezi sa hapšenjem novosadskog advokata Nemanje Aleksića, početkom aprila ove godine. Tužilaštvo je naložilo da policija Bokića sasluša na okolnosti krivične prijave, koju je podneo lično advokat Aleksić protiv NN osobe zbog krivičnog dela Povreda tajnosti postupka. Njegova krivična prijava