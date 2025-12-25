Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

“Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko.

Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života”, istakao je kardinal Nemet u poslanici povodom Božića, koji katolici slave danas. On je naglasio da “ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava istinsku razmenu različitosti”, i istakao da “samo onaj ko je veran sopstvenom identitetu i bogatstvu može s drugima da podeli ono što