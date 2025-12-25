Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Radio sto plus pre 1 sat
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

“Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko.

Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života”, istakao je kardinal Nemet u poslanici povodom Božića, koji katolici slave danas. On je naglasio da “ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava istinsku razmenu različitosti”, i istakao da “samo onaj ko je veran sopstvenom identitetu i bogatstvu može s drugima da podeli ono što
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Serbian News Media pre 4 minuta
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

N1 Info pre 1 sat
Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Nedeljnik pre 49 minuta
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Newsmax Balkans pre 24 minuta
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Danas pre 34 minuta
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

NIN pre 29 minuta
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za četvrtak, 25. decembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 25. decembar 2025. godine

Beta pre 9 minuta
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Beta pre 4 minuta
Nova klasa, nov ustav

Nova klasa, nov ustav

Peščanik pre 9 minuta
Osuda napada na aktivistkinju Ljiljanu Nešić

Osuda napada na aktivistkinju Ljiljanu Nešić

Danas pre 14 minuta
U istočnoj Srbiji i do 40 centimetara snega, mogući snežni nanosi

U istočnoj Srbiji i do 40 centimetara snega, mogući snežni nanosi

Glas Zaječara pre 9 minuta