MUP: Identifikovan izvršilac teškog ubistva u pokušaju u restoranu na Novom Beogradu

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su izvršioca krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju od 6. decembra 2025. godine kada je u restoranu u Novom Beogradu iz vatrenog oružja ispaljeno više projektila prema tridesetogodišnjem muškarcu, saopšteno je danas iz MUP-a.

Policijski službenici podneli su krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odeljenju za maloletnike, protiv šesnaestogodišnjaka za kojim je raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Krivična prijava podneta je i protiv I. L. (40), za kojim je takođe raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je pomagao u
