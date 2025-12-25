Automobil ponovo izleteo sa kružnog toka na moto-putu Šabac – Loznica

U četvrtak pre podne, ponovo je došlo do saobraćajne nezgode na moto-putu Šabac – Loznica.

Naime, jedno vozilo je izletelo sa puta u mestu Lešnica, ono je probilo zaštitnu bankinu na kružnom toku i završilo u kanalu pored puta. Nije poznato da li je neko povređen u ovoj nezgodi. Vozite pažljivo! Zbog promene vremena danas će uslovi za vožnju biće otežani, sneg se očekuje u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Oni upozoravaju vozače da ne kreću na put bez dobrih