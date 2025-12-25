Automobil ponovo izleteo sa kružnog toka na moto-putu Šabac – Loznica

Šabačke novosti pre 37 minuta
Automobil ponovo izleteo sa kružnog toka na moto-putu Šabac – Loznica

U četvrtak pre podne, ponovo je došlo do saobraćajne nezgode na moto-putu Šabac – Loznica.

Naime, jedno vozilo je izletelo sa puta u mestu Lešnica, ono je probilo zaštitnu bankinu na kružnom toku i završilo u kanalu pored puta. Nije poznato da li je neko povređen u ovoj nezgodi. Vozite pažljivo! Zbog promene vremena danas će uslovi za vožnju biće otežani, sneg se očekuje u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Oni upozoravaju vozače da ne kreću na put bez dobrih
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

(Mapa) U Beogradu temperatura pada ispod -20! Tačno ovog dana hladnoća kakvu nismo videli bar 40 godina

(Mapa) U Beogradu temperatura pada ispod -20! Tačno ovog dana hladnoća kakvu nismo videli bar 40 godina

Blic pre 1 sat
Stiže Sibir! Temperatura ide u debeli minus, biće i do minus 15 stepeni: Evo kada će vejati i sneg

Stiže Sibir! Temperatura ide u debeli minus, biće i do minus 15 stepeni: Evo kada će vejati i sneg

Telegraf pre 42 minuta
(Foto, video) Gradovi pod snegom, negde i bez struje Ovi delovi Srbije već su na udaru brutalne zime: Evo i spisak puteva gde…

(Foto, video) Gradovi pod snegom, negde i bez struje Ovi delovi Srbije već su na udaru brutalne zime: Evo i spisak puteva gde ima snega

Blic pre 1 sat
Danas oblačno i malo hladnije, ponegde sneg

Danas oblačno i malo hladnije, ponegde sneg

Serbian News Media pre 1 sat
AMSS: Očekuju se otežani uslovi vožnje zbog snega

AMSS: Očekuju se otežani uslovi vožnje zbog snega

Serbian News Media pre 1 sat
5. januara temperatura pada do -20 stepeni Meteorolog prognozira ledeni dan u Srbiji

5. januara temperatura pada do -20 stepeni Meteorolog prognozira ledeni dan u Srbiji

Dnevnik pre 1 sat
Stižu zima i sneg kakvi nisu viđeni u poslednjih 40 godina: Oglasio se meteorolog, u Beogradu će biti ispod -20

Stižu zima i sneg kakvi nisu viđeni u poslednjih 40 godina: Oglasio se meteorolog, u Beogradu će biti ispod -20

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacDunavLoznicaSnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

N1 Info pre 18 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

N1 Info pre 17 minuta
Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Beta pre 13 minuta
Do 10 godina zatvora – Podignuta optužnica protiv za napad na policiju ispred DUNP-a

Do 10 godina zatvora – Podignuta optužnica protiv za napad na policiju ispred DUNP-a

Sandžak press pre 3 minuta
Pasoš Srbije na 35. mestu, bez vize u 137 država

Pasoš Srbije na 35. mestu, bez vize u 137 država

Pressek pre 12 minuta