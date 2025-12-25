Stojaković o jesenjoj tituli: "Zasluženo smo prvi, Milošević je samo jedan od mnogih"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Stojaković o jesenjoj tituli: "Zasluženo smo prvi, Milošević je samo jedan od mnogih"

Trener Partizana Nenad Stojaković istakao je da njegov tim nimalo slučajno nije jesenji šampion u Super ligi Srbije, uprkos višegodišnjem narativu koji vlada u srpskom fudbalu, dodajući da je cilj titula bez obzira na to što je poraz od IMT-a u Loznici uneo dozu gorčine.

Partizan je prošlog vikenda porazom okončao jesenji deo sezone, ali Stojaković nije krio optimizam da se tekuća sezona može okončati trijumfalno. "To je narativ koji ide poslednjih desetak godina i to je ono što je pogrešno. Partizan je veliki klub, očekivanja trebaju da budu takva da Partizan treba da bude prvi. Partizan i jeste prvi zato što je svojim kvalitetom i igrama zaslužio da bude na tom mestu. Ništa nije slučajno", rekao je mladi strateg na početku
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Nenad Stojaković nema dilemu: Cilj je titula, Partizan je zaslužio da bude prvi

Nenad Stojaković nema dilemu: Cilj je titula, Partizan je zaslužio da bude prvi

Kurir pre 48 minuta
Stojaković: Partizan treba da bude prvi

Stojaković: Partizan treba da bude prvi

Politika pre 34 minuta
Ko su najperspektivniji srpski fudbaleri iz Superlige i koliko vrede na tržištu?

Ko su najperspektivniji srpski fudbaleri iz Superlige i koliko vrede na tržištu?

Nova pre 1 sat
Stojaković: "Cilj je titula, Partizan treba da bude prvi"

Stojaković: "Cilj je titula, Partizan treba da bude prvi"

B92 pre 1 sat
Nenad Stojaković posebno istakao jednog fudbalera Partizana: "Ništa ovo nije slučajno, idemo po titulu"

Nenad Stojaković posebno istakao jednog fudbalera Partizana: "Ništa ovo nije slučajno, idemo po titulu"

Telegraf pre 1 sat
Terzić: Titula nije pitanje – i to sa velikom razlikom

Terzić: Titula nije pitanje – i to sa velikom razlikom

Sputnik pre 2 sata
Terzić: Uopšte se ne dovodi u pitanje osvajanje titule sa velikom bodovnom razlikom

Terzić: Uopšte se ne dovodi u pitanje osvajanje titule sa velikom bodovnom razlikom

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanIMTLoznicaPrvi Partizan

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice TENT-a savladale Crvenu zvezdu i izborile finale Kupa Srbije

Odbojkašice TENT-a savladale Crvenu zvezdu i izborile finale Kupa Srbije

Danas pre 14 minuta
(VIDEO) Neverovatan preokret Njujork Niksa u poslednjoj četvrtini za pobedu nad Klivlendom

(VIDEO) Neverovatan preokret Njujork Niksa u poslednjoj četvrtini za pobedu nad Klivlendom

Danas pre 1 sat
Maradonin dres prodat po rekordnoj cifri

Maradonin dres prodat po rekordnoj cifri

Danas pre 1 sat
Kataš: Problem je što ne znamo šta da očekujemo od Partizana

Kataš: Problem je što ne znamo šta da očekujemo od Partizana

Danas pre 2 sata
Otac Karlosa Alkaraza u jednoj rečenici odgovorio na spekulacije da je odgovoran za odlazak Ferera

Otac Karlosa Alkaraza u jednoj rečenici odgovorio na spekulacije da je odgovoran za odlazak Ferera

Danas pre 3 sata