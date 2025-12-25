Stojaković o jesenjoj tituli: "Zasluženo smo prvi, Milošević je samo jedan od mnogih"

Trener Partizana Nenad Stojaković istakao je da njegov tim nimalo slučajno nije jesenji šampion u Super ligi Srbije, uprkos višegodišnjem narativu koji vlada u srpskom fudbalu, dodajući da je cilj titula bez obzira na to što je poraz od IMT-a u Loznici uneo dozu gorčine.

Partizan je prošlog vikenda porazom okončao jesenji deo sezone, ali Stojaković nije krio optimizam da se tekuća sezona može okončati trijumfalno. "To je narativ koji ide poslednjih desetak godina i to je ono što je pogrešno. Partizan je veliki klub, očekivanja trebaju da budu takva da Partizan treba da bude prvi. Partizan i jeste prvi zato što je svojim kvalitetom i igrama zaslužio da bude na tom mestu. Ništa nije slučajno", rekao je mladi strateg na početku