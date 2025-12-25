AMSS: Na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju šest sati na izlaz

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju šest sati na izlaz, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS). Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, uključujući i putnička vozila. Prema poslednjim inforamcijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima. (Telegraf.rs/Tanjug)