Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Hiljade ljudi proslavile Badnje veče u Vitlejemu, rodnom gradu Isusa Hrista

Hiljade ljudi okupile su se na Trgu Jaslica u Vitlejemu na Badnje veče, u prvom javnom obeležavanju od 2022. godine, nakon što je grad prethodnih godina otkazivao ili umanjivao praznične manifestacije iz poštovanja prema poginulima u ratu u Gazi.

Porodice su ispunile trg dok se na njega ponovo postavljala velika božićna jelka. Obeležavanje je predvodio kardinal Pjerbatista Picabala, najviši katolički lider u Svetoj zemlji, koji je stigao u Vitlejem iz Jerusalima i pozvao na "Božić pun svetlosti". Većinu učesnika proslave činili su lokalni stanovnici, dok je broj stranih posetilaca bio mali. (Telegraf.rs/Tanjug)
