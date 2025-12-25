Iznenadiće vas kvote za meč Partizan - Makabi: Evo ko je za kladionice favorit na debiju Đoana Penjaroje

Košarkaši Partizana posle dva poraza prošle sedmice u Evroligi traže prekid crnog niza u duelu sa Makabijem iz Tel Aviva pred domaćim navijačima u 18. kolu u Beogradskoj areni u petak uveče od 18.00 časova.

Biće to ujedno i debi novog trenera Đoana Penjaroje na klupi Partizana, pa svi sa velikom pažnjom prate kako će se španski trener snaći i da li će doneti neku vrstu preokreta u igri crno-belih nakon slabih partija. Kladionice su odmah reagovale na dolazak novog trenera, pa su u skladu sa tim postavile i kvote za predstojeći Partizanov meč, koje su, možemo reći, veoma interesantne i sa minimalnim razlikama. Naime, bukmejkeri su prvobitno postavili Partizan za