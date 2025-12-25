Ovo niste očekivali: Prognoza vremena za Novu godinu i Božić

Današnji dan doneće Srbiji hladno i oblačno vreme sa susnežicom i snegom, obilnijim na istoku zemlje.

Od sutra do kraja godine u Srbiji će biti uglavnom suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Samo se za vikend u pojedinim predelima očekuje prolazna pojava lokalnih pljuskova snega. Temperatura sve do kraja godine u jutarnjim i noćnim časovima biće u minusu, a tokom dana u plusu i kretaće se od 1 do 7 stepeni. U novogodišnjoj noći očekuje se naoblačenje. Minimalna temperatura kretaće se od -2 do 2°C, u Beogradu oko 1°C, a na višim planinama od -7 do -5°C. Prvi