"Tim iznad svakog igrača!" Đoan Penjeroja o Parkeru

Večernje novosti pre 1 sat
"Tim iznad svakog igrača!" Đoan Penjeroja o Parkeru

Novi trener košarkaša Partizana, Đoan Penjeroja, na pres konferenciji pričao je i o jednom od najslabijih pojedinaca u taboru crno-belih Džabariju Parkeru.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic Penjaroja je sa Amerikancem sarađivao u Barseloni, ali od dolaska među crno-bele Parker ne beleži partije na istom nivou. "Džabari je jedan poseban igrač. Imao sam iskustvo sa njim prethodne sezone. Tri dana sam u Beogradu. Za mene su stvarno svi igrači isti. Tačno je da igra dosta lošije nego u Barseloni. Isto tako nije jedini. I ostali igrači igraju možda ispod svog nivoa. Za mene su svi igrači važni. Iznad svakog igrača je tim.
