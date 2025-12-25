Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru – praznik rođenja Isusa Hrista i poruka mira i zajedništva Srećan Božić…

Hrišćanski vernici koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju jedan od najradosnijih i najznačajnijih praznika u hrišćanstvu – rođenje Isusa Hrista.

Ovaj veliki praznik simbolizuje mir, ljubav, nadu i zajedništvo, a obeležava se širom sveta uz bogatu tradiciju i porodična okupljanja. Božić se proslavlja svečano, uz prazničnu trpezu, odlazak na misu ili bogosluženje, razmenu čestitki i poklona, kao i posebnu pažnju prema porodici, prijateljima i onima kojima je pomoć najpotrebnija. U domovima se tradicionalno unosi radost kroz ukrašavanje jelke, paljenje sveća i zajedničke obrede koji se prenose sa generacije na