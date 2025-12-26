USS Nimitz pred povlačenjem iz upotrebe: Kako izgleda kraj najstarijeg američkog nosača aviona

Povratak nosača aviona USS Nimitz u Bremerton sredinom decembra 2025. godine označio je završetak njegove operativne karijere.

Najstariji aktivni nosač aviona na svetu privezan je nakon poslednjeg planiranog raspoređivanja, čime je okončano više od pola veka neprekidne službe u sastavu Ratne mornarice SAD (U.S. Navy). Zvanična ceremonija povlačenja iz upotrebe planirana je za maj 2026. godine, tačno 51 godinu nakon ulaska broda u operativnu službu. Ipak, ono što sledi nakon toga predstavlja jednako složen i dugotrajan proces kao i sama eksploatacija nosača. Šta znači povući nuklearni nosač