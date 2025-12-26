Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je sedam osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Na uglu Ulice Koste Trifkovića i Bulevara kralja Aleksandra u pet minuta posle ponoći dogodila se saobraćajna nezgoda sa najviše povređenih - troje, i oni su svi prevezeni u Urgentni centar. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 23.00 sata u Surčinu povređen je jedan muškarac, koji je sa povredom grudnog koša prevezen u KBC Zemun. Hitna pomoć je imala tokom noći 124 intervencije, od kojih je 20 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.