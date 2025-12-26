Jesu li hrišćani progonjeni u Nigeriji kao što tvrdi Tramp

BBC News pre 1 sat | Olaronke Alo i Čimaka Enendu

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da su američke snage napale grupu zvanu Islamska država (ISIS) u Nigeriji, optuživši je za „napade i surova ubistva, prevashodno nevinih hrišćana“.

Tramp je nedeljama pretio da će preduzeti korake posle više meseci optužbi nosilaca kampanja i političara u Vašingtonu da islamistički ekstremisti sistematski napadaju hrišćane u ovoj zapadnoafričkoj zemlji.

Ali BBC je otkrio da je neke podatke na osnovu kojih su doneti ti zaključci jako teško verifikovati.

U septembru je popularni televizijski voditelj i komičar Bil Mar podigao ulog opisavši ono što se dešava kao „genocid“.

Govoreći o grupi Boko Haram, rekao je da su „oni ubili više od 100.000 hrišćana od 2009. godine, i da su spalili 18.000 crkava“.

Slične cifre počele su takođe da uzimaju maha na društvenim mrežama.

Vlada u Abudži usprotivila se ovim tvrdnjama opisavši ih kao „teško izvitoperavanje stvarnosti“.

Ona nije negirala da u zemlji ima smrtonosnog nasilja.

Ali zvaničnici su rekli da „teroristi napadaju sve koji odbacuju njihovu ubilačku ideologiju - muslimane, hrišćane i ateiste podjednako“.

Druge grupe koje prate političko nasilje u Nigeriji kažu da je broj hrišćana koji su ubijeni mnogo niži i tvrde da su većina žrtava džihadističkih grupa muslimani.

Nigerijski analitičar bezbednosti Kristijan Ani rekao je da iako su hrišćani napadani u sklopu šire strategije širenja terora, nije moguće potvrditi tvrdnje da se hrišćani ciljano napadaju.

A Nigerija se suočava sa raznim bezbednosnim krizama širom zemlje, ne samo nasiljem džihadističkih grupa, a one imaju različite uzroke i ne treba ih međusobno mešati.

Oko 220 miliona stanovnika ove zemlje otprilike su podeljeni na dve jednake polovine između sledbenika ove dve religije, sa muslimanima koji su u većini na severu, gde se odvija većina napada.

Šta kažu američki političari?

Istaknuti teksaški senator Ted Kruz vodi kampanju po ovom pitanju već neko vreme i, pozvavši se na slične cifre kao i Mar 7. oktobra, napisao je na Iksu da je „od 2009. godine u Nigeriji izvršen masakr nad više od 50.000 hrišćana i da je uništeno više od 18.000 crkava i 2.000 hrišćanskih škola“.

U mejlu BBC-ju, njegov kabinet jasno je stavio do znanja da, za razliku od Mara, senator ovo ne naziva „genocidom“, već opisuje kao „progon“.

Ali Kruz je optužio nigerijske zvaničnike da „ignorišu i čak omogućuju masovno ubistvo hrišćana od islamističkih džihadista“.

Tramp je, ponavljajući ove reči, opisao Nigeriju kao „obeščašćenu zemlju“, rekavši da vlada „nastavlja da omogućuje ubijanje hrišćana“.

Nigerijska vlada je porekla ovo, rekavši da daje sve od sebe da se izbori sa džihadistima.

Neki zvaničnici su takođe pozdravili mogućnost da SAD pomognu u borbi protiv pobunjenika, dok god se to ne radi jednostrano.

Vlasti sasvim sigurno imaju problema da zauzdaju nasilne džihadističke grupe i kriminalne mreže - čini se da skoro svake nedelje ima neka nova vest o napadima ili otmicama.

Boko Haram, ozloglašen po otmici devojčica iz Čiboka pre nešto više od decenije, aktivan je od 2009. godine, ali njegove aktivnosti su skoncentrisane na severoistok, sa većinskim muslimanskim stanovništvom.

Nikle su i druge džihadističke grupe, među njima i Islamističa država pokrajine Zapadne Afrika, ali one takođe operišu na severoistoku.

Broj poginulih hrišćana koje navode neki u Americi jesu uznemirujuće, ali je teško proceniti njihovu tačnost.

Odakle im takve brojke?

Kad su u pitanju izvori podataka, u podkastu iz septembra Kruz je se direktno pozvao na izveštaj iz 2023. godine Međunarodnog društva za građanske slobode i vladavinu prava (InterSosajeti), nevladine organizacije koja nadzire i prati kršenja ljudskih prava u čitavoj Nigeriji.

Njegov kabinet takođe je poslao BBC-ju veliki broj linkova na onlajn tekstove o ovom pitanju, a većina se poziva na InterSosajeti.

Mar nije odgovorio na BBC-jev zahtev za obelodanjivanje izvora njegovih brojki, ali imajući u vidu izvesne sličnosti sa brojkama koje je koristio Kruz, deluje verovatno da se i on pozivao na rad InterSosajetija.

Za podatke koji bi mogli da oblikuju američku politiku prema Nigeriji, rad InterSosajetija je prilično netransparentan.

U izveštaju objavljenom u avgustu, koji je bio amalgam prethodnih istraživanja i ažuriranih brojki za 2025. godine, rekao je da su džihadističke grupe u Nigeriji ubile više od 100.000 hrišćana za 16 godina od 2009. godine.

On takođe navodi da je tokom tog perioda poginulo i 60.000 „umerenih muslimana“.

InterSosajeti nije objavio spisak izvora po stavkama, otežavši verifikaciju ukupnog broja smrti koji navodi.

U odgovor na ovu kritiku, organizacija je rekla da je „gotovo nemoguće navesti sve naše izveštaje i reference koje datiraju sve do 2010. godine.

„Naš laki metod je da uzmemo njihovu statistiku iz rezimea i dodamo je na naša sveža otkrića ili nalaze kako bismo sastavili naše nove izveštaje.“

Ali izvori podataka na koje se poziva InterSosajeti u vlastitim izveštajima ne odražavaju objavljene brojke.

AFP via Getty Images Many of those killed and abducted by Boko Haram are Muslims

Šta je sa ljudima ubijenim 2025?

Baveći se smrtima iz samo ove godine, InterSosajeti je zaključio da je između januara i avgusta ubijeno nešto više od 7.000 hrišćana.

Ovo je još jedan broj koji je bio mnogo deljen na društvenim mrežama.

Podelio ga je i republikanski kongresmen Rajli M. Mur, vodećeg glasa po ovom pitanju u Predstavničkom domu (donjem domu američkog Kongresa).

InterSosajeti je naveo spisak 70 medijskih izveštaja kao neke od izvora za njegove nalaze o napadima na hrišćane 2025. godine.

Ali u otprilike pola ovih slučajeva, originalna vest ne pominje verski identitet žrtava.

Na primer, InterSosajeti se pozvao na izveštaj Al Džazire o napadu izvršenom u severoistočnoj Nigeriji, rekavši da je prema ovoj novinskoj organizaciji „Boko Haram oteo ne manje od 40 zemljoradnika, uglavnom hrišćana, u oblasti Damboa u državi Borno“.

Ali izveštaj Al Džazire ne pominje da su žrtve bile „uglavnom hrišćani“, kao što to navodi InterSosajeti.

InterSosajeti je rekao za BBC da on sprovodi dalje analize kako bi identifikovao njihovo poreklo, ne objasnivši kako su to tačno uradili u ovom slučaju.

Jesu pomenuli njihovo poznavanje lokalne populacije i korišćenje „izveštaja hrišćanskih medija“.

Kad se sabere broj smrti pomenut u ovim izveštajima na koje se poziva InterSosajeti, to ne daje navedeni zbir od 7.000 smrti.

BBC je sabrao broj smrti iz 70 izveštaja i otkrio da je ukupni zbir oko 3.000 smrti.

Izgleda i da je o nekim napadima izveštavano više nego jednom.

Da bi objasnio ovaj manjak, InterSosajeti kaže da je takođe uračunao broj ljudi za koje veruje da su umrli u zarobljeništvu i obuhvata svedočanstva očevidaca koje ne može javno da obelodani.

Ko stoji iz ubistava?

Uvršćeni na listi počinilaca su islamističke ekstremističke grupe kao što su Boko Haram, ali i pastiri Fulani.

Fulani su uglavnom pastirska muslimanska etnička grupa koja živi širom Zapadne Afrike i tradicionalno zarađuje za život odgojem stoke i ovaca.

Uvrštavanje Fulanija, koje InterSosajeti opisuje kao „džihadiste“, u ozveštaje, međutim, izvor je izvesne kontroverze u Nigeriji oko toga kako ta ubistva treba kategorizovati.

Iako su pastiri uglavnom muslimani, mnogi istraživači ovog polja odbacuju opis ovoga kao verski sukob, rekavši da je njegov uzrok često pristup zemljištu i vodi.

Fulani ulaze u sukob i sa muslimanskim i sa hrišćanskim zajednicama širom Nigerije.

Analitičar bezbednosti Ani tvrdi da je „reći da su oni džihadisti preterivanje".

„To nema nikakve veze s tim. Više ima veze sa odmetnutim i kriminalnim elementima“.

Konfidens Mekhari, viši analitičar bezbednosti u konsultantskoj firmi posvećenoj Africi SBM Intelidžens, kaže da sukobi često izbijaju zbog etničkih tenzija i konkurencije za resurse.

„Oni možda nisu etničke prirode - žele da otmu zemlju, žele da prošire teritoriju, ali što više zajednica rasele i što više verskih hramova napadnu, više se ove stvari doživljavaju u tom svetlu.“

InterSosajeti takođe pominje ono što su u Nigeriji poznati kao banditi, rekavši da su to uglavnom etnički Fulani sa severoistoka zemlje, koji učestvuju u otmicama i imaju istorijat ubijanja i hrišćana i muslimana.

Reuters Nigerijska štampa puna je naslova o Trampovim pretnjama

Ko vodi kampanje?

Zabrinutost oko pretnji sa kojima se suočavaju nigerijski hrišćani već je duže vreme tema među političarima u Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodnim hrišćanskim grupama.

Ranijih godina, ovo pitanje je u Americi potezao Domorodački narod Bijafre (IPOB), grupa koja je zabranjena u Nigeriji a bori se za odmetnutu državu na uglavnom hrišćanskom jugoistoku.

Nigerijska vojska je optužila InsterSosajeti za povezanost sa IPOB-om, ali je NVO negirala bilo kakvu vezu.

Jedna druga biafranska separatistička grupa takođe je tvrdila da je odigrala ključnu ulogu u promovisanju narativa o „hrišćanskom genocidu“ u američkom Kongresu.

Biafranska republikanska vlada u egzilu (BRGIE) opisala je to kao „izuzetno orkestrirane napore“, rekavši da je angažovala firme za lobiranje i susrela se sa američkim zvaničnicima, među njima i Kruzom.

Senator je odbio da komentariše.

Šta kažu druge istraživačke grupe?

Brojke InsterSosajetija su mnogo veće od bilo kog drugog izvora podataka o broju ubijenih hrišćana u Nigeriji.

ACLED, koji pažljivo prati nasilje u Zapadnoj Africi, izneo je veoma drugačije brojke.

Izvori za njegove objavljene nalaze mogu lako da se prate i provere.

Njihov viši analitičar Led Stjuart nije direktno komentarisao izveštaje InterSosajetija, ali je rekao za BBC da bi broj od 100.000 smrti, kojom se barata na društvenim mrežama, obuhvatila svo političko nasilje u Nigeriji i zato ne bi bilo istinito reći da je to broj hrišćana ubijenih od 2009. godine.

ACLED je utvrdio da su nešto manje od 53.000 civila - i muslimana i hrišćana - prijavljeni kao žrtve ciljanog političkog nasilja od 2009. godine.

Gledajući samo period od 2020. do septembra 2025. godine, ACLED kaže da je oko 21.000 civila bilo ubijeno u otmicama, napadima, seksualnom nasilju i upotrebi eksploziva.

On je identifikovao 384 incidenata u kojima su ciljano bili napadnuti hrišćani od 2020. do septembra 2025. godine, a u kojima je poginulo 317 ljudi, što znači da oni čine samo vrlo mali procenat ubijenih.

Za svoje izvore, ACLED se oslanja na tradicionalne medije, društvene mreže kad izveštaji mogu da se verifikuju, grupe za zaštitu ljudskih prava, kao i lokalne partnere.

A Trampove brojke?

U objavi na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) krajem oktobra, Tramp je naveo broj od ubijenih 3.100 hrišćana.

Pozivao se na izveštaj Open Dors (Otvorena vrata) za smrti u 12 meseci od oktobra 2023. godine, rekao je zvaničnik Bele kuće.

Open Dors je dobrotvorna organizacija koja istražuje progon hrišćana širom sveta.

U izveštajima pišu da iako je poginulo 3.100 hrišćana, u istom 12-mesečnom periodu takođe je ubijeno 2.320 muslimana.

Open Dors takođe na listu počinilaca svrstava ono što naziva „Fulani terorističkim grupama“ i kaže da su oni odgovorni za skoro trećinu ubijenih hrišćana u oblasti centralne Nigerije poznatoj kao Srednji pojas tokom tih 12 meseci.

„Hrišćani se i dalje ciljano napadaju, ali isto tako Fulani ekstremisti sve više ciljano napadaju i muslimane“, rekao je Frans Virman, viši istraživač Open Dors.

Analitičari kažu da na severozapadu zemlje ima mnogo nasilnih napada na džamije i muslimanske zajednice.

„Moglo bi se reći da je do to deo šire nesigurnosti u zemlji“, kaže Mekhari.

„Razlog zašto se ne smatra da ovo ima versku dimenziju je zbog puke činjenice da su ljudi koji sprovode napade nad muslimanima i sami muslimani.“

(BBC News, 12.26.2025)