"Amerika je izvela snažan i smrtonosan udar" Tramp se hitno oglasio nakon napada, pa poručio: "Srećan Božić svima, uključujući i mrtve teroriste"

Predsednik SAD objavio je da je Amerika izvela udar protiv ISIS-a na severozapadu Nigerije Operacija izvedena kao odgovor na napade ISIS-a na hrišćane Predsednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da su po njegovom naređenju SAD izvršile "snažan i smrtonosan" udar protiv ISIS-a na severozapadu Nigerije. "Večeras su, po mom naređenju kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Američke Države izvele snažan i smrtonosan