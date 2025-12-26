Bruka u Domu zdravlja u Bijeljini: Otac tvrdi da su lekari odbili da pregledaju dete (6) dok ne plati, objavio i snimak: "Imalo je temperaturu 40!"

Detetu, koje je već dan ranije pregledano, pogoršalo se zdravstveno stanje Otac ukazao na probleme za građane koji ne mogu odmah da plate zdravstvene usluge Roditelj iz Bijeljine objavio je na društvenim mrežama da je juče imao, kako tvrdi, neprijatno iskustvo na Pedijatrijskom odeljenju Doma zdravlja Bijeljina, tvrdeći da lekari nisu hteli da pregledaju njegovo šestogodišnje dete bez prethodne uplate participacije. Kako je naveo u svojoj objavi, dete je već dan