Bruka u Domu zdravlja u Bijeljini: Otac tvrdi da su lekari odbili da pregledaju dete (6) dok ne plati, objavio i snimak: "Imalo je temperaturu 40!"

Blic pre 58 minuta
Detetu, koje je već dan ranije pregledano, pogoršalo se zdravstveno stanje Otac ukazao na probleme za građane koji ne mogu odmah da plate zdravstvene usluge Roditelj iz Bijeljine objavio je na društvenim mrežama da je juče imao, kako tvrdi, neprijatno iskustvo na Pedijatrijskom odeljenju Doma zdravlja Bijeljina, tvrdeći da lekari nisu hteli da pregledaju njegovo šestogodišnje dete bez prethodne uplate participacije. Kako je naveo u svojoj objavi, dete je već dan
Skandal u Domu zdravlja u Bijeljini: Otac tvrdi da su lekari odbili pregled deteta (6) dok ne plati

Mondo pre 5 sati
Kurir pre 6 sati
U Republici Srpskoj zbog dečje pornografije uhapšene tri osobe

NIN pre 9 sati
Velika akcija u Republici Srpskoj, troje uhapšeno zbog dečije pornografije: Policija razotkrila mrežu uz pomoć veštačke…

Kurir pre 11 sati
Velika akcija policije u Srpskoj: MUP RS uhapsio 3 osobe zbog dečije pornografije

Blic pre 12 sati
Policija Republike Srpske uz pomoć veštačke inteligencije razotkrila mrežu dečije pornografije

Telegraf pre 11 sati
Poezija kao spona Frankfurta i Bijeljine

Vesti online pre 3 dana
Blic pre 58 minuta
Saobraćajka kod Srebrenika, povređene tri osobe: U sudaru učestvovala tri vozila

Kurir pre 2 sata
Zaplenjeno više od 25 tona pirotehničkih sredstava! U Severnoj Makedoniji uhapšene dve osobe, od kojih je jedna policajac…

Kurir pre 2 sata
Autom pokosio dečaka (14) i pobegao: Saobraćajna nesreća u Tuzli, policija traga za vozačem

Blic pre 5 sati
Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma sa Megatrenda

Radio sto plus pre 1 dan