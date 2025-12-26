Grip ove godine jači nego ikad! Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana: Epidemiolog otkrio, mutacija se krije iza svega

Blic pre 4 sati
Grip ove godine jači nego ikad! Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana: Epidemiolog otkrio, mutacija se krije iza svega
Grip je trenutno dominantan respiratorni virus u Srbiji, dok je broj zaraženih korona virusom u opadanju Pravilna dijagnoza između gripa i korone zahteva laboratorijsku analizu zbog sličnih kliničkih simptoma Grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući zašto mnogi građani imaju utisak da je ovogodišnja sezona jača nego ikad. Kako je Zoran Radovanović na samom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kao da vas "udari traktor"! Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! Srbija prešla epidemijski prag, grip…

Kao da vas "udari traktor"! Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! Srbija prešla epidemijski prag, grip lomi nikad jače.

Dnevnik pre 4 sati
Grip u punom galopu! Podivljali svi parametri i to pre vremena, Srbija na korak od epidemije: Širi se mnogo brže nego 2016…

Grip u punom galopu! Podivljali svi parametri i to pre vremena, Srbija na korak od epidemije: Širi se mnogo brže nego 2016, sličan scenario mera moguć i sada

Blic pre 5 sati
U Opštoj bolnici potvrđen grip kod 2 pacijenta, ZZJZ preporučuje poštovanje preventivnih mera

U Opštoj bolnici potvrđen grip kod 2 pacijenta, ZZJZ preporučuje poštovanje preventivnih mera

Pirotske vesti pre 7 sati
Na korak od epidemije gripa Broj obolelih skoro 3 puta iznad praga, a pik tek sledi: Produžetak zimskog raspusta moguć po ovom…

Na korak od epidemije gripa Broj obolelih skoro 3 puta iznad praga, a pik tek sledi: Produžetak zimskog raspusta moguć po ovom scenariju

Blic pre 7 sati
Batut: Grip stigao u Pčinjski okrug, Jablanički odoleva virusu

Batut: Grip stigao u Pčinjski okrug, Jablanički odoleva virusu

Jug press pre 9 sati
Batut: Grip se ubrzano širi, epidemijski prag premašen, za sedam dana potvrđen u 18 okruga

Batut: Grip se ubrzano širi, epidemijski prag premašen, za sedam dana potvrđen u 18 okruga

NIN pre 9 sati
Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Šabačke novosti pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Korona virusZoran Radovanović

Zdravlje, najnovije vesti »

Tri najzdravije grickalice: Možete da ih jedete bez griže savesti

Tri najzdravije grickalice: Možete da ih jedete bez griže savesti

B92 pre 1 sat
Kako odgovoriti na pitanje „kako si?“ kada nisi dobro

Kako odgovoriti na pitanje „kako si?“ kada nisi dobro

Nedeljnik pre 2 sata
Kao da vas "udari traktor"! Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! Srbija prešla epidemijski prag, grip…

Kao da vas "udari traktor"! Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! Srbija prešla epidemijski prag, grip lomi nikad jače.

Dnevnik pre 4 sati
Gladuje već 34 godine: Naša novinarka na posebnom režimu i ima vredan savet

Gladuje već 34 godine: Naša novinarka na posebnom režimu i ima vredan savet

B92 pre 4 sati
Grip ove godine jači nego ikad! Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana: Epidemiolog otkrio, mutacija se krije iza svega

Grip ove godine jači nego ikad! Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana: Epidemiolog otkrio, mutacija se krije iza svega

Blic pre 4 sati