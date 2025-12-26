Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Blic pre 1 sat
Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Šatori ispred zgrade Skupštine Srbije još nisu sklonjeni Vučić je najavio da će tražiti da se pomere šatori ispred Skupštine Iz Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje studenata koji žele da uče, takozvani Ćacilend, sklonjen je deo šatora.

Raščišćen je deo parka uz Ulicu kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka, pa sada građani mogu da prođu stazom kroz park od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do Andrićevog venca. Šatori u drugom delu, na ulici ispred zgrade Skupštine Srbije i dalje su na istom mestu i tuda i dalje nije moguće nije moguće prolaziti, niti funkcioniše saobraćaj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sredinom decembra da će zamoliti ljude koji se nalaze u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

Nova pre 16 minuta
Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Danas pre 46 minuta
Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Sport klub pre 2 sata
Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Vreme pre 2 sata
FOTO Sklonjeni šatori iz dela „ćacilenda“: Pomerena i ograda prema Ulici kneza Miloša

FOTO Sklonjeni šatori iz dela „ćacilenda“: Pomerena i ograda prema Ulici kneza Miloša

Nova pre 2 sata
Sklonjeni šatori iz dela „ćacilenda“: Pomerena i ograda prema Ulici kneza Miloša

Sklonjeni šatori iz dela „ćacilenda“: Pomerena i ograda prema Ulici kneza Miloša

Pravda pre 2 sata
Malo po malo: Uklonjen deo šatora iz Pionirskog parka

Malo po malo: Uklonjen deo šatora iz Pionirskog parka

Mašina pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijePredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Konvencija Srpske liste u Gračanici; Elek: 28. decembra pobeđuje srpski narod i Srpska lista

Konvencija Srpske liste u Gračanici; Elek: 28. decembra pobeđuje srpski narod i Srpska lista

RTV pre 36 minuta
Vlada usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha; Preraspodela radnog vremena u zdravstvenim ustanovama…

Vlada usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha; Preraspodela radnog vremena u zdravstvenim ustanovama zbog liste čekanja...

RTV pre 11 minuta
Tepić (SSP): Vladimir Mandić da odgovara za pranje novca i učestvovanje u izbornoj krađi

Tepić (SSP): Vladimir Mandić da odgovara za pranje novca i učestvovanje u izbornoj krađi

Beta pre 41 minuta
Istraživanje: Kako bi se u Srbiji glasalo na referendumu o EU?

Istraživanje: Kako bi se u Srbiji glasalo na referendumu o EU?

Danas pre 46 minuta
Dok se čeka kupac: "Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije"

Dok se čeka kupac: "Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije"

Radio 021 pre 12 minuta