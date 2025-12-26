Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Šatori ispred zgrade Skupštine Srbije još nisu sklonjeni Vučić je najavio da će tražiti da se pomere šatori ispred Skupštine Iz Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje studenata koji žele da uče, takozvani Ćacilend, sklonjen je deo šatora.

Raščišćen je deo parka uz Ulicu kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka, pa sada građani mogu da prođu stazom kroz park od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do Andrićevog venca. Šatori u drugom delu, na ulici ispred zgrade Skupštine Srbije i dalje su na istom mestu i tuda i dalje nije moguće nije moguće prolaziti, niti funkcioniše saobraćaj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sredinom decembra da će zamoliti ljude koji se nalaze u