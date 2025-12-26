Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Deo Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, ispražnjen je danas od šatora.

Kako je ranije javio reporter agencije Beta, od šatora je oslobođen manji deo parka uz Ulicu kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka, a građanima je bio omogućen prolaz. Pomerena je i ograda koja se nalazila prema Ulici kneza Miloša ka unutrašnjosti parka, kao i šatori koji su se tu nalazili. Time je bila oslobođena za kretanje jedna staza kroz park od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do Andrićevog venca. Međutim, kako reporteri Danasa