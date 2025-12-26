Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Danas pre 3 sata  |  Beta
Iz Ćacilenda uklonjen deo šatora, građani i dalje ne mogu kroz Pionirski park (FOTO; VIDEO)

Deo Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, ispražnjen je danas od šatora.

Kako je ranije javio reporter agencije Beta, od šatora je oslobođen manji deo parka uz Ulicu kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka, a građanima je bio omogućen prolaz. Pomerena je i ograda koja se nalazila prema Ulici kneza Miloša ka unutrašnjosti parka, kao i šatori koji su se tu nalazili. Time je bila oslobođena za kretanje jedna staza kroz park od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do Andrićevog venca. Međutim, kako reporteri Danasa
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šta se dešava u Ćacilendu: Staza slobodna za pešake, park i plato i dalje "zabranjene zone"

Šta se dešava u Ćacilendu: Staza slobodna za pešake, park i plato i dalje "zabranjene zone"

N1 Info pre 1 sat
Stiglo i ozvučenje: Kako izgleda šatorsko naselje u centru grada nakon "raspremanja" (FOTO/VIDEO)

Stiglo i ozvučenje: Kako izgleda šatorsko naselje u centru grada nakon "raspremanja" (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 2 sata
Da li to poverenik Milan Antonijević najavljuje proslavu Nove godine u Ćacilendu?

Da li to poverenik Milan Antonijević najavljuje proslavu Nove godine u Ćacilendu?

Nova pre 2 sata
VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

VIDEO/FOTO Nova.rs ispred Ćacilenda: Kako izgleda divlje naselje u centru grada nakon sklanjanja dela šatora

Nova pre 3 sata
Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Iz Pionirskog parka sklonjen deo šatora, moguće kretanje jednom stazom do Andrićevog venca (foto, video)

Blic pre 4 sati
Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Zašto je OKS izabrao Hajat, a ne Skupštinu? Ćacilend krije tajnu

Sport klub pre 5 sati
Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Vreme pre 5 sati
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Izbori na Kosovu i mladi: Između nade i frustracije

Izbori na Kosovu i mladi: Između nade i frustracije

N1 Info pre 4 minuta
Rešenje za nemačke škole - nastavnici iz inostranstva

Rešenje za nemačke škole - nastavnici iz inostranstva

N1 Info pre 24 minuta
Nakon političke, Prištinu drma i ekonomska kriza: Godišnja inflacija 5,1 odsto, poskupljenje struje najveći udarac

Nakon političke, Prištinu drma i ekonomska kriza: Godišnja inflacija 5,1 odsto, poskupljenje struje najveći udarac

Euronews pre 10 minuta
Petar Petković u Kragujevcu pozvao interno raseljene da učestvuju na izborima na KiM

Petar Petković u Kragujevcu pozvao interno raseljene da učestvuju na izborima na KiM

RTK pre 30 minuta
Gašić otkrio detalje služenja vojnog roka: Evo za koga je obavezno

Gašić otkrio detalje služenja vojnog roka: Evo za koga je obavezno

Pravda pre 30 minuta