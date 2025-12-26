Profesor FTN-a iz Novog Sada: Svima je jasno da sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi

Novosađani su vest o obustavljanju postupka protiv troje funkcionera u slučaju pada nadstrešnice primili veoma odmereno – jer od ove optužnice nisu mnogo ni očekivali, rekao je profesor novosadskog FTN-a i član nezavisne Anketne komisije Dušan Dobromirov.

On dodaje da je posle više od godinu dana svima jasno – sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi. Profesor Dušan Dobromirov kaže da glavni krivci koji su pomenuti u izveštaju Anketne komisije, vezano za koruptivne poslove i 700 miliona evra pokradenog narodnog novca, nisu bili obuhvaćeni ovom optužnicom. „Ovde su bili inežnjeri, govorilo se o tehničkim propustima. Stekao se utisak da građani nisu ni imali velikih nadanja od postupka u Novom