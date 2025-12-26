Profesor FTN-a iz Novog Sada: Svima je jasno da sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi

Danas pre 1 sat  |  N1
Profesor FTN-a iz Novog Sada: Svima je jasno da sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi

Novosađani su vest o obustavljanju postupka protiv troje funkcionera u slučaju pada nadstrešnice primili veoma odmereno – jer od ove optužnice nisu mnogo ni očekivali, rekao je profesor novosadskog FTN-a i član nezavisne Anketne komisije Dušan Dobromirov.

On dodaje da je posle više od godinu dana svima jasno – sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi. Profesor Dušan Dobromirov kaže da glavni krivci koji su pomenuti u izveštaju Anketne komisije, vezano za koruptivne poslove i 700 miliona evra pokradenog narodnog novca, nisu bili obuhvaćeni ovom optužnicom. „Ovde su bili inežnjeri, govorilo se o tehničkim propustima. Stekao se utisak da građani nisu ni imali velikih nadanja od postupka u Novom
Otvori na danas.rs

Novi Sad »

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV pre 1 sat
Informer javno „streljao“ Dikića: Advokati o hapšenju novinara zbog metaforičkog izražavanja

Informer javno „streljao“ Dikića: Advokati o hapšenju novinara zbog metaforičkog izražavanja

Danas pre 4 sati
Roditelji đaka Jovine gimnazije: Direktor naredio profesorima da dežuraju i za praznike

Roditelji đaka Jovine gimnazije: Direktor naredio profesorima da dežuraju i za praznike

Danas pre 5 sati
Završni račun studentske godine

Završni račun studentske godine

Danas pre 7 sati
Novosađani u oktobru imali platu 125.000 dinara, polovina zaposlenih zaradila 86.000

Novosađani u oktobru imali platu 125.000 dinara, polovina zaposlenih zaradila 86.000

NoviSad.com pre 9 sati
Plate u Nišu manje za 2.000 dinara od republičkog proseka

Plate u Nišu manje za 2.000 dinara od republičkog proseka

Biznis.rs pre 8 sati
Zvanična statistika: Prosečna plata u Nišu 108.000 dinara

Zvanična statistika: Prosečna plata u Nišu 108.000 dinara

Niške vesti pre 11 sati
Novi Sad »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Profesor FTN-a iz Novog Sada: Svima je jasno da sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi

Profesor FTN-a iz Novog Sada: Svima je jasno da sa ovim režimom nikada nećemo dobiti pravdu za 16 ubijenih ljudi

Danas pre 1 sat
Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Da li Vučić pretvara elitnu jedinicu u partijsku falangu

Radar pre 1 sat
Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV pre 1 sat
Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama…

Oglasili se iz "Puteva Srbije", izdali upozorenje vozačima na dve opasne pojave: Svi putni pravci prohodni, na ovim deonicama sneg napadao do 5 cm

Blic pre 2 sata
Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Dojčinović (KRIK): Tužilaštvo pokušava da „ispegla slučaj“ i zaštiti vlast u slučaju Lučić-Miler

Danas pre 3 sata