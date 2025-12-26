Zanimljiv stajling Jokića prilikom dolaska na meč: Reklama kojom je poslao jaku poruku zbog omalovažavanja (FOTO)

Nikola Jokić je briljirao u pobedi Denvera nad Minesotom 142:136.

Jokić je zabeležio tripl-dabl uz učinak 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. Mediji u SAD osim košarkaških minijatura stavili su akcenat i na stajling centra Nagetsa. Jokić je na meč sa “vukovima” stigao u džemperu sa logom poznatog lanca brze hrane „Taco Bell“, dok je na majici ispod pisalo „još neću da probam“ uz ilustraciju burita. Nikola responds to the noise pic.twitter.com/P1lFleCRyx — Denver Nuggets (@nuggets) December 26, 2025 Bila je to aluzija na