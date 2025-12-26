"Navijači da dođu da pomognu", Saša Obradović pred duel ABA lige: "Cedevita će biti motivisana i svežija od nas"

Dnevnik pre 45 minuta
"Navijači da dođu da pomognu", Saša Obradović pred duel ABA lige: "Cedevita će biti motivisana i svežija od nas"

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu 12. kola ABA lige da je Cedevita Olimpija ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman i dodao da zbog povreda ima velikih problema u sastavljanju ekipe.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20.30 časova Cedevita Olimpiju u hali "Aleksandar Nikolić". "Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko vreme", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba. On
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Obradović: Cedevita će biti motivisana i svežija od nas, navijači da dođu da pomognu

Obradović: Cedevita će biti motivisana i svežija od nas, navijači da dođu da pomognu

RTV pre 49 minuta
"To je nešto sa čime živimo već neko vreme..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

"To je nešto sa čime živimo već neko vreme..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

Večernje novosti pre 25 minuta
Obradović: Imamo problem u sastavljanju tima

Obradović: Imamo problem u sastavljanju tima

RTS pre 1 sat
Mitrović pred Zvezdu: "Biće drugačije nego u Ljubljani"

Mitrović pred Zvezdu: "Biće drugačije nego u Ljubljani"

Sportske.net pre 1 sat
Desetkovana Zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju, Obradović priznao: "Imamo velikih problema..."

Desetkovana Zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju, Obradović priznao: "Imamo velikih problema..."

Sportske.net pre 1 sat
Obradović: Veliki problemi, ne pamtim trening sa svim igračima…

Obradović: Veliki problemi, ne pamtim trening sa svim igračima…

Sport klub pre 1 sat
Obradović: "Imamo velikih problema..."

Obradović: "Imamo velikih problema..."

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaOlimpijaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru“ navijača Partizana

Danas pre 45 minuta
Jasna poruka Ostoji Mijailoviću: „Održi svoju reč kad te niko neće…“ (VIDEO)

Jasna poruka Ostoji Mijailoviću: „Održi svoju reč kad te niko neće…“ (VIDEO)

Danas pre 5 minuta
Ne trpe uvrede: Željko i Kića neće u Muzej košarke u Čačku

Ne trpe uvrede: Željko i Kića neće u Muzej košarke u Čačku

Sport klub pre 14 minuta
Egipat strepeo posle panjenke Salaha, na kraju ga spasili sudija i El Šenavi!

Egipat strepeo posle panjenke Salaha, na kraju ga spasili sudija i El Šenavi!

Sportske.net pre 45 minuta
Poruka „grobara“ za Ostoju: „Održi svoju reč kad te niko neće, jer Partizan nije tvoje preduzeće“ VIDEO

Poruka „grobara“ za Ostoju: „Održi svoju reč kad te niko neće, jer Partizan nije tvoje preduzeće“ VIDEO

Nova pre 10 minuta