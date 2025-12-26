Novosađani iznad proseka u novčaniku imaju oko 1000 evra, dok su zarade u Vojvodini spod republičkog proseka evo gde su koverte najtanje

Dnevnik pre 1 sat
Novosađani iznad proseka u novčaniku imaju oko 1000 evra, dok su zarade u Vojvodini spod republičkog proseka evo gde su…

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, oktobarska prosečna bruto zarada u Srbiji bila je 153.153 dinara, dok je prosečna neto zarada, bez poreza i doprinosa, iznosila 110.670 dinara, odnosno oko 940 evra.

U odnosu na oktobar 2024. godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 12,5 odsto, a realno 9,4 odsto, a prosečna neto zarada nominalno je veća 12,3 odsto, a realno 9,2 odsto. Rast bruto zarada u periodu januar - oktobar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, a 6,9 odsto realno, a prosečna neto zarada veća je za 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,8 odsto realno. Medijalna plata, koju zarađuje oko polovine ukupnog
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U Srbiji prosečna zarada u oktobru 110.670 dinara – Kragujevac i dalje ispod proseka

U Srbiji prosečna zarada u oktobru 110.670 dinara – Kragujevac i dalje ispod proseka

InfoKG pre 1 sat
Srbija ostala najveći spoljnotrgovinski partner Crne Gore i u 2025.

Srbija ostala najveći spoljnotrgovinski partner Crne Gore i u 2025.

Biznis.rs pre 49 minuta
Prosečna plata u Srbiji prešla 110.000 dinara: Evo kolike su zarade u Sremskoj Mitrovici i Sremu

Prosečna plata u Srbiji prešla 110.000 dinara: Evo kolike su zarade u Sremskoj Mitrovici i Sremu

Ozon pre 1 sat
U Srbiji do kraja novembra 33.000 više umrlih nego rođenih

U Srbiji do kraja novembra 33.000 više umrlih nego rođenih

Ozon pre 1 sat
Do decembra 33.000 više umrlih nego rođenih u Srbiji

Do decembra 33.000 više umrlih nego rođenih u Srbiji

Pressek pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezVojvodinaZavod za statistiku

Regioni, najnovije vesti »

Usvojeni programi rada i finansijski planovi javnih ustanova za 2026. godinu

Usvojeni programi rada i finansijski planovi javnih ustanova za 2026. godinu

OK radio pre 19 minuta
U Kragujevcu će biti formiran "Regionalni centar 112" za centralnu Srbiju: Evo šta to znači

U Kragujevcu će biti formiran "Regionalni centar 112" za centralnu Srbiju: Evo šta to znači

InfoKG pre 39 minuta
Učenici Tehničke škole „15. maj“ u Prokuplju posetili drugaricu koja se leči i zbog bolesti pohađa onlajn nastavu

Učenici Tehničke škole „15. maj“ u Prokuplju posetili drugaricu koja se leči i zbog bolesti pohađa onlajn nastavu

Južne vesti pre 19 minuta
Besplatna edukacija i put u Hrvatsku za vaspitače i studente iz Pirota

Besplatna edukacija i put u Hrvatsku za vaspitače i studente iz Pirota

Pirotske vesti pre 24 minuta
Vremenska prognoza: Umereno oblačno - bez padavina

Vremenska prognoza: Umereno oblačno - bez padavina

Glas Zaječara pre 29 minuta