Hegset upozorio na nove američke napade na mete Islamske države u Nigeriji

Američki ministar odbrane Pit Hegset upozorio je danas na nove napade na mete Islamske države (ID) na severozapadu Nigerije nekoliko sati nakon što je američka vojska izvela akcije na kampove militanata ID.

Hegset je napisao na platformi X da je američki predsednik Donald Tramp bio jasan prošlog meseca kada je rekao da ubijanje nedužnih hrišćana u Nigeriji i drugde mora da se završi. Hegset je istakao da je Pentagon uvek spreman za napade. Ministar spoljnih poslova Nigerije Jusuf Tugar rekao je danas da su američki napadi, koji su usledili nakon što je Tramp optužio nigerijsku vladu da nije uspela da zaustavi ubijanje hrišćana u zemlji, deo zajedničkih tekućih