Kancelarija za KiM: Presuda Trajikoviću nastavak protivpravne kampanje protiv srpskog naroda na Kosovu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije saopštila je da je sud u Prištini, koji naziva "Kurtijevim sudom", danas osudio Slađana Trajkovića, bivšeg pripadnika takozvane kosovske policije, na 10 godina zatvora bez ikakvih dokaza i svedoka, ocenivši to kao deo nastavka protivpravne kampanje protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i šireg plana zastrašivanja i progona. U saopštenju se podseća da je Trajković nakon sukoba proteran iz rodnog Vučitrna,