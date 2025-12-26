RHMZ objavio novu najavu, ali i jedno upozorenje: Šta nas čeka do kraja godine?

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas najnoviju najavu vremena sve do kraja 2025. godine.

U toku popodneva nas očekuje pretežno oblačno i suvo vreme, sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša temperatura danas će biti do pet stepeni. Do kraja godine hladno i vetrovito Sutra jutro hladno mestimično sa slabim mrazom. profimedia Ujutru i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni. Narednih dana ujutru slab