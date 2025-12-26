Ko najviše, a ko najmanje zarađuje u Srbiji? Većina ne vidi prosečnu platu ni na papiru

Kamatica pre 1 sat  |  Kamatica
Ko najviše, a ko najmanje zarađuje u Srbiji? Većina ne vidi prosečnu platu ni na papiru

Prosečna bruto zarada U Srbiji za oktobar 2025. godine iznosila je 153.153 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 110.670 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za oktobar 2025. godine iznosila je 86. 695 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu od januara do oktobra, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 6,9 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,8 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2025.
Otvori na kamatica.com

Povezane vesti »

Porast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Porast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

N1 Info pre 1 sat
Nastavlja rast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Nastavlja rast cene stanova u Srbiji, starogradnja više poskupela

Ekapija pre 24 minuta
Rast cena stanova šest odsto u trećem tromesečju: Koliko danas u Beogradu vredi stan kupljen u novogradnji 2020.

Rast cena stanova šest odsto u trećem tromesečju: Koliko danas u Beogradu vredi stan kupljen u novogradnji 2020.

Euronews pre 49 minuta
Republički zavod za statistiku objavio koliko je studenata upisalo fakultete 2025/26

Republički zavod za statistiku objavio koliko je studenata upisalo fakultete 2025/26

Danas pre 49 minuta
U školskoj 2025/2026. prvu godinu na državnim fakultetima upisalo 24.783 studenata

U školskoj 2025/2026. prvu godinu na državnim fakultetima upisalo 24.783 studenata

Telegraf pre 34 minuta
U školskoj 2025/2026. prvu godinu na državnim fakultetima upisalo 24.783 studenata

U školskoj 2025/2026. prvu godinu na državnim fakultetima upisalo 24.783 studenata

RTV pre 1 sat
Ponovo porasle cene stanova, starogradnja više poskupela: Najveći skok u Beogradu

Ponovo porasle cene stanova, starogradnja više poskupela: Najveći skok u Beogradu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Rast plata i doznaka u Srbiji u 2025. godini

Rast plata i doznaka u Srbiji u 2025. godini

Naslovi.ai pre 6 minuta
Macut: Sačuvaćemo domaću proizvodnju mleka

Macut: Sačuvaćemo domaću proizvodnju mleka

RTV pre 4 minuta
Do kraja godine niže cene goriva u Srbiji

Do kraja godine niže cene goriva u Srbiji

RTK pre 9 minuta
Glamočić i Macut: Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje, Srbija će zaštititi svoje stočare i mlekarstvo

Glamočić i Macut: Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje, Srbija će zaštititi svoje stočare i mlekarstvo

Nova pre 4 minuta
Uzbuna među njemačkim vinarima

Uzbuna među njemačkim vinarima

SEEbiz pre 9 minuta