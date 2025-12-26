Ko najviše, a ko najmanje zarađuje u Srbiji? Većina ne vidi prosečnu platu ni na papiru

Prosečna bruto zarada U Srbiji za oktobar 2025. godine iznosila je 153.153 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 110.670 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za oktobar 2025. godine iznosila je 86. 695 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu od januara do oktobra, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 6,9 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,8 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2025.