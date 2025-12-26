Ceca od Jutjuba u 2025. zaradila 300.000 €! 10 godina nije snimila album, a ruši sve rekorde: Pokorila i Hrvatsku, BiH, Crnu Goru, Sloveniju...
Kurir pre 1 sat
Svetlana Ceca Ražnatović još jednom je pokazala zašto je jedna od najpopularnijih muzičkih zvezda u regionu.
Iako je svoj poslednji album "Autogram" objavila još 2016. godine, njeni stari hitovi i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub. Kraj godine je vreme kad se sumiraju rezultati, a Ceca ove godine može da se pohvali i više nego dobrim uspehom. Ražnatovićeva je u 2025. ponovo bila najslušanija folk zvezda na Jutjubu u Srbiji. Njene pesme su u godini na izmaku zabeležile neverovatnih 114 miliona pregleda. Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800