Ceca od Jutjuba u 2025. zaradila 300.000 €! 10 godina nije snimila album, a ruši sve rekorde: Pokorila i Hrvatsku, BiH, Crnu Goru, Sloveniju...

Kurir pre 1 sat
Ceca od Jutjuba u 2025. zaradila 300.000 €! 10 godina nije snimila album, a ruši sve rekorde: Pokorila i Hrvatsku, BiH, Crnu…

Svetlana Ceca Ražnatović još jednom je pokazala zašto je jedna od najpopularnijih muzičkih zvezda u regionu.

Iako je svoj poslednji album "Autogram" objavila još 2016. godine, njeni stari hitovi i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub. Kraj godine je vreme kad se sumiraju rezultati, a Ceca ove godine može da se pohvali i više nego dobrim uspehom. Ražnatovićeva je u 2025. ponovo bila najslušanija folk zvezda na Jutjubu u Srbiji. Njene pesme su u godini na izmaku zabeležile neverovatnih 114 miliona pregleda. Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ceca od Jutjuba u 2025. uzela 300.000 €: Nije snimila album 10 godina, a ruši rekorde i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i BiH

Ceca od Jutjuba u 2025. uzela 300.000 €: Nije snimila album 10 godina, a ruši rekorde i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i BiH

Mondo pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHrvatskaSlovenijaCeca RažnatovićCece RažnatovićJutjubsvetlana ceca raznatovic

Zabava, najnovije vesti »

Anastasija i Gudelj uživali u noćnom provodu u prestonici: Svi se okretali za njima - Cecina ćerka blistala u haljini s golim…

Anastasija i Gudelj uživali u noćnom provodu u prestonici: Svi se okretali za njima - Cecina ćerka blistala u haljini s golim ramenima

Kurir pre 3 minuta
"Uhvatio me je za kosu i rekao - ja takve kao ti plaćam 50 evra" Pevačica preživela horor: "Počela sam da plačem, prestravila…

"Uhvatio me je za kosu i rekao - ja takve kao ti plaćam 50 evra" Pevačica preživela horor: "Počela sam da plačem, prestravila sam se"

Blic pre 3 minuta
Danas uz Kurir – stižu TV ekran i praktični termometar za svaki dom!

Danas uz Kurir – stižu TV ekran i praktični termometar za svaki dom!

Kurir pre 3 minuta
Verio se sin direktora "Granda": Sve isplanirao u tajnosti, prsten zakačio psu na ogrlicu

Verio se sin direktora "Granda": Sve isplanirao u tajnosti, prsten zakačio psu na ogrlicu

Mondo pre 2 minuta
Merkur u Jarcu: Dolazi vreme ozbiljnih odluka i jasnih granica

Merkur u Jarcu: Dolazi vreme ozbiljnih odluka i jasnih granica

Luftika pre 2 minuta