Deseta uzastopna pobeda: Dubai gazi redom - Krka nemoćna!

Kurir pre 50 minuta
Tim Jurice Golemca je zadržao maksimalan učinak 10-0, lider je, dok je ekipa iz Novog Mesta poslednjeplasirana sa učinkom 2-9.

Najefikasniji kod Dubaija je Kabengele sa 15 poena i šest asistencija. Kamenjaš je dodao 10, Bertans devet, Bejkon osam, uz osam asistencija i sedam skokova, Prepelič takođe osam, a Avramović sedam. Kod Krke najbolji su bili Bejli sa 15 poena i tri skoka, dok je Suhmail imao 13 poena i četiri skoka. U narednom kolu, Dubai će gostovati Splitu, dok će Krka dočekati Studentski centar.
Trener Denvera nakon meča sa Minesotom: Jokić je najbolji košarkaš na svetu

Ključne reči

SplitDubaiABA ligaGaza

(VIDEO) Žarko Paspalj ponovo na „udaru" navijača Partizana

