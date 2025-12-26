Jedan jedini - Nikola Jokić! Pogledajte kako je Srbin pisao istoriju! Pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije... Totalna dominacija Srbina! (video)

Kurir pre 31 minuta
Jedan jedini - Nikola Jokić! Pogledajte kako je Srbin pisao istoriju! Pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije…

Nestvarnu utakmicu odigrali su Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi i tim iz Kolorada je na krilima Nikole Jokića stigao do velike pobede (142:138, posle produžetka).

Jokić je upisao novi tripl-dabl i meč je završio sa čak 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, te je ispisao nove stranice istorije NBA lige. Do tripl-dabla je Srbin došao već u trećoj četvrtini, a do kraja meča dodatno je pojačao brojke u svim kolonama, te će se o ovoj partiji pričati i u godinama koje dolaze. Kako je Jokić stigao do tripl-dabla? Pogađao je odakle je hteo, delio je magične asistencije, kontrolisao reket... Ma, totalna dominacija srpskog centra!
