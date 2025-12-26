Napisali knjigu o Vojvodi Vuku: Dobrovoljce iz Velikog rata otrgli od zaborava - prvi put na jednom mestu sve o Jadarskom dobrovoljačkom odredu

Knjigu "Jadarski dobrovoljački odred Vojvode Vuka u Velikom ratu (avgust 1914 – januar 1915)", autora istoričara Nemanje Aleksića i istraživača Nikole Filipovića, predstavili su u čitaonici Biblioteke Vukovog zavičaja u Loznici.

Njihov višegodišnji rad krunisan je delom, objavljenim pre dva meseca, u kome se prvi put na jednom mestu nalaze svi podaci o Jadarskom dobrovoljačkom odredu, od njegovog nastanka do gašenje, čiji su se pripadnici predvođeni vojvodom Vukom borili na Ceru, Drini, Kolubari, Kajmakčalanu i isticali se velikom hrabrošću i uspesima na bojištu. Kao istoričar smatrao sam svojom obavezom, da se ovako, koliko-toliko, odužim precima, knjigom koju sam sa Filipovićem uradio da