Proverite koliko danas vredi vaš stan: Samo u trećem kvartalu 2025. skočili za 6 odsto, pokazuju podaci RGZ

U poređenju sa drugim tromesečjem 2025. godine, cene stanova u Srbiji zabeležile su rast od 1,43%.

Međugodišnje, cene stanova u "starogradnji" na nivou Srbije porasle su za 6,04%, dok je "novogradnja", odnosno kupovina od investitora, imala rast od 5,92%. Tokom trećeg tromesečja 2025. godine broj ugovora kojima su prometovani stanovi iznosio je 11.741, što je 0,5% više nego u istom periodu prošle godine, uz ukupnu vrednost transakcija od 1,131 milijardu evra – čak 11,4% više nego lane. Posmatrano po regionima, najveći rast broja prodatih stanova od 6,9%