Racija na božićnoj proslavi u Haifi: Izraelska policija uhapsila Palestinca prerušenog u Deda Mraza (video)

Izraelska policija je prekinula božićnu zabavu u Haifi i uhapsila Palestinca obučenog kao Deda Mraz, saopštila je grupa za građanska prava.

Takođe su privedeni di-džej i ulični prodavac, a policajci su im oduzeli opremu. Snimak incidenta prikazuje kako policija obara muškarce na zemlju i stavlja im lisice pred gomilom. Izraelska policija kaže da se čovek u kostimu Deda Mraza opirao hapšenju i napao policajca. Centar Mosava, grupa za ljudska prava koja se zalaže za prava palestinskih građana Izraela, optužila je policiju za upotrebu prekomerne sile. Takođe je saopšteno da je racija u muzičkoj dvorani