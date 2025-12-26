Racija na božićnoj proslavi u Haifi: Izraelska policija uhapsila Palestinca prerušenog u Deda Mraza (video)

Kurir pre 1 sat  |  Guardian)
Racija na božićnoj proslavi u Haifi: Izraelska policija uhapsila Palestinca prerušenog u Deda Mraza (video)

Izraelska policija je prekinula božićnu zabavu u Haifi i uhapsila Palestinca obučenog kao Deda Mraz, saopštila je grupa za građanska prava.

Takođe su privedeni di-džej i ulični prodavac, a policajci su im oduzeli opremu. Snimak incidenta prikazuje kako policija obara muškarce na zemlju i stavlja im lisice pred gomilom. Izraelska policija kaže da se čovek u kostimu Deda Mraza opirao hapšenju i napao policajca. Centar Mosava, grupa za ljudska prava koja se zalaže za prava palestinskih građana Izraela, optužila je policiju za upotrebu prekomerne sile. Takođe je saopšteno da je racija u muzičkoj dvorani
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Izrael priznao: Nikada nećemo potpuno povući trupe iz Gaze

Izrael priznao: Nikada nećemo potpuno povući trupe iz Gaze

Kurir pre 2 sata
Kac: Izrael će ostati u Gazi

Kac: Izrael će ostati u Gazi

Danas pre 5 sati
Grupa od 14 država pozvala Izrael da prekine širenje naselja u Zapadnoj obali

Grupa od 14 država pozvala Izrael da prekine širenje naselja u Zapadnoj obali

Danas pre 5 sati
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac: Izrael se neće nikad u potpunosti povući iz Pojasa Gaze

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Kac: Izrael se neće nikad u potpunosti povući iz Pojasa Gaze

Euronews pre 1 dan
Izraelski ministar odbrane: Izrael se nikada neće potpuno povući iz Pojasa Gaze

Izraelski ministar odbrane: Izrael se nikada neće potpuno povući iz Pojasa Gaze

Radio 021 pre 4 sati
Međunarodni pritisak na Izrael: 14 država osudilo odluku o izgradnji naselja na Zapadnoj obali

Međunarodni pritisak na Izrael: 14 država osudilo odluku o izgradnji naselja na Zapadnoj obali

Nedeljnik pre 5 sati
Izraelski ministar obrane: Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze

Izraelski ministar obrane: Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze

N1 Info pre 5 sati

Ključne reči

IzraelPalestinadeda mraz

Svet, najnovije vesti »

Racija na božićnoj proslavi u Haifi: Izraelska policija uhapsila Palestinca prerušenog u Deda Mraza (video)

Racija na božićnoj proslavi u Haifi: Izraelska policija uhapsila Palestinca prerušenog u Deda Mraza (video)

Kurir pre 1 sat
Amerika napala Nigeriju! Oglasio se Tramp: "Moćan udar protiv ISIS, ciljaju i ubijaju nevine hrišćane"!

Amerika napala Nigeriju! Oglasio se Tramp: "Moćan udar protiv ISIS, ciljaju i ubijaju nevine hrišćane"!

Kurir pre 2 sata
Izrael priznao: Nikada nećemo potpuno povući trupe iz Gaze

Izrael priznao: Nikada nećemo potpuno povući trupe iz Gaze

Kurir pre 2 sata
Ruske snage PVO odbile ukrajinski napad drona na Volgogradsku oblast

Ruske snage PVO odbile ukrajinski napad drona na Volgogradsku oblast

Politika pre 1 sat
Putin i Orban pozvani na ceremoniju izlivanja prvog betona za nuklearku „Pakš 2”

Putin i Orban pozvani na ceremoniju izlivanja prvog betona za nuklearku „Pakš 2”

Politika pre 2 sata