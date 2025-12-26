Zelenski ide kod Trampa! Ukrajinski predsednik ima "neke nove ideje": Ovo je tačan datum ključnog sastanka dvojice lidera!

Kurir pre 3 sata  |  Kijev post/Prenela:M.V.)
Zelenski ide kod Trampa! Ukrajinski predsednik ima "neke nove ideje": Ovo je tačan datum ključnog sastanka dvojice lidera!

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je pripreme za sastanak na visokom nivou sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, dodajući da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“.

U novoj izjavi , Zelenski je rekao da ga je ministar odbrane i glavni pregovarač Rustem Umerov obavestio o svojim poslednjim kontaktima sa američkom stranom. „Ne gubimo ni jedan jedini dan“, rekao je Zelenski. „Dogovorili smo se o sastanku na najvišem nivou – sa predsednikom Trampom – u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može biti odlučeno pre Nove godine.“ Potencijalnio mesto za sastanak sa američkim rukovodstvom je Mar-a-Lago, kažu diplomatski izvori kažu za Kijev
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ruske snage napale Uman u Ukrajini, šestoro ranjeno, među njima dvoje dece

Ruske snage napale Uman u Ukrajini, šestoro ranjeno, među njima dvoje dece

RTV pre 18 minuta
Rusi pokrenuli masovni napad

Rusi pokrenuli masovni napad

Vesti online pre 13 minuta
Rusija napala ukrajinske luke, oštećeni strani brodovi; Zelenski: Sastaću se s Trampom

Rusija napala ukrajinske luke, oštećeni strani brodovi; Zelenski: Sastaću se s Trampom

RTS pre 8 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusi dronom napali Odesu

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi dronom napali Odesu

RTV pre 3 sata
Zelenski razgovarao sa Trampovim ljudima: “Pojavile se nove ideje za kraj rata”

Zelenski razgovarao sa Trampovim ljudima: “Pojavile se nove ideje za kraj rata”

Vesti online pre 4 sati
Zelenski razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom

Zelenski razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom

NIN pre 4 sati
Zelenski uskoro opet kod Trampa? "Ako sve bude išlo po planu..."

Zelenski uskoro opet kod Trampa? "Ako sve bude išlo po planu..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaNova godinaKijevDonald TrampsadPregovoriRat u UkrajiniVladimir Zelenskimirovni pregovorivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

'Izveli smo savršene udare na teroristički ološ koji ubija hrišćane': Tramp

'Izveli smo savršene udare na teroristički ološ koji ubija hrišćane': Tramp

BBC News pre 3 minuta
Zašto SAD ponovo razmatraju hidroavione za operacije na Pacifiku

Zašto SAD ponovo razmatraju hidroavione za operacije na Pacifiku

Aero.rs pre 18 minuta
Ruske snage napale Uman u Ukrajini, šestoro ranjeno, među njima dvoje dece

Ruske snage napale Uman u Ukrajini, šestoro ranjeno, među njima dvoje dece

RTV pre 18 minuta
Duško Knežević oslobođen optužbe u predmetu „Global karbon krediti“

Duško Knežević oslobođen optužbe u predmetu „Global karbon krediti“

Nova pre 28 minuta
Tri osobe poginule u poplavama i klizištima u Kaliforniji

Tri osobe poginule u poplavama i klizištima u Kaliforniji

Nova pre 38 minuta