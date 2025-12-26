Zelenski ide kod Trampa! Ukrajinski predsednik ima "neke nove ideje": Ovo je tačan datum ključnog sastanka dvojice lidera!

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je pripreme za sastanak na visokom nivou sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, dodajući da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“.

U novoj izjavi , Zelenski je rekao da ga je ministar odbrane i glavni pregovarač Rustem Umerov obavestio o svojim poslednjim kontaktima sa američkom stranom. „Ne gubimo ni jedan jedini dan“, rekao je Zelenski. „Dogovorili smo se o sastanku na najvišem nivou – sa predsednikom Trampom – u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može biti odlučeno pre Nove godine.“ Potencijalnio mesto za sastanak sa američkim rukovodstvom je Mar-a-Lago, kažu diplomatski izvori kažu za Kijev