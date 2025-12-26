Ovo je ubijeni muškarac kod Vrbasa, otkriveni detalji: "Izboli su ga kao životinju, pa su ga zaklali"

Muškarac Goran Lazor (46) ubijen je juče na fudbalskom terenu kod škole u Savinom selu kod Vrbasa.

Ubistvo se desilo u četvrtak oko 17 časova, a zbog zločina policija je uhapsila dvojicu mladića L. N. (20) i L. M. (18). Od zadobijenih povreda, Goran Lazor preminuo je na licu mesta, a ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstuje smrt. Meštani Savinog sela kod Vrbasa opisali su stravične detalje zločina koje je potreslo celo mesto. "Ne mogu da spavam od kad sam čula da je ubijen! Kako je moguće da neko nekom oduzme život?! Šta god da se desilo, možda je moglo da