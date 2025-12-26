"Pitajte njih zašto nisam u Partizanu": Ife Lundberg otvorio dušu o Željku i odlasku iz Beograda

U Beograd se vratio Ife Lundberg i pobedio je. Danski reprezentativac koji je sezonu počeo kao igrač Partizana je bio van tima crno-belih i na kraju je u toku sezone prešao u Makabi. Sada je u jednom od najubedljivjih poraza svoje bivše ekipe bio bitan šraf Makabija. Dao je tri poena, imao po dva skoka i asistencije i istakao se u odbrani. Novinari su ga posle meča pitali zašto je napustio crno-bele i šta se zapravo desilo. "Morate da ih pitate. Imao sam još dve