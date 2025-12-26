"Plan je 90 odsto spreman": Zelenski ide kod Trampa na Floridu, ali strahuje od Putina

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
"Plan je 90 odsto spreman": Zelenski ide kod Trampa na Floridu, ali strahuje od Putina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je skoro 90 odsto plana o kraju rata u Ukrajini spremno, ali nije siguran da će ga prihvatiti ruski predsednik Vladimir Putin, piše ukrajinska " Pravda".

Zelenski za vikend putuje na Floridu u Sjedinjene Američke Države na sastanak sa predsednikom Donaldom Trampom. "Taj plan od 20 tačaka, na kojem smo radili, spreman je 90 odsto. Naš zadatak je da učinimo da sve bude spremno 100 odsto. To nije jednostavno i niko ne kaže da će odmah biti 100 odsto", započeo je Zelenski. Ukrajinski predsednik smatra da predloženi plan ima četiri strane. Objasnio je koje su. "Naravno, tih 20 tačaka ne mogu se potpisati bez Rusije i bez
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Nikakvi rokovi neće pomoći" Oglasili se Zelenski i Putinov čovek o mirovnim pregovorima: Ovo su najspornije tačke

"Nikakvi rokovi neće pomoći" Oglasili se Zelenski i Putinov čovek o mirovnim pregovorima: Ovo su najspornije tačke

Blic pre 1 sat
Zelenski prelomio: Spreman sam

Zelenski prelomio: Spreman sam

B92 pre 1 sat
Zelenski spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za okončanje rata: Ali, pod jednim uslovom...

Zelenski spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za okončanje rata: Ali, pod jednim uslovom...

Večernje novosti pre 52 minuta
Zelenski objavio o čemu će razgovarati sa Trampom: „Mnogo toga može se odlučiti pre Nove godine, finalizacija pri kraju"

Zelenski objavio o čemu će razgovarati sa Trampom: „Mnogo toga može se odlučiti pre Nove godine, finalizacija pri kraju"

Kurir pre 1 sat
Poznati datum i mesto sastanka: Evo gde će razgovarati Tramp i Zelenski

Poznati datum i mesto sastanka: Evo gde će razgovarati Tramp i Zelenski

Večernje novosti pre 1 sat
Zelenski se hitno oglasio: Saopštene nove informacije o mirovnom planu za Ukrajinu

Zelenski se hitno oglasio: Saopštene nove informacije o mirovnom planu za Ukrajinu

Telegraf pre 2 sata
Američki mediji: Moskva prihvata prekid vatre do mirovnog sporazuma, dogovor bliže nego ikad

Američki mediji: Moskva prihvata prekid vatre do mirovnog sporazuma, dogovor bliže nego ikad

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

„Sovjetski patriota“: Ko je Putinov kritičar Sergej Udalcov, osuđen na šest godina?

„Sovjetski patriota“: Ko je Putinov kritičar Sergej Udalcov, osuđen na šest godina?

Danas pre 1 sat
Jedinstveni regionalni ski-pas: Kolašin, Jahorina i Kopaonik biće povezani jednom kartom

Jedinstveni regionalni ski-pas: Kolašin, Jahorina i Kopaonik biće povezani jednom kartom

Danas pre 2 sata
„Antidiplomatiko“: Evropa kroz medije vodi psihološki rat protiv Rusije

„Antidiplomatiko“: Evropa kroz medije vodi psihološki rat protiv Rusije

Vesti online pre 22 minuta
"Iz logora ne izlaze dok ne umru" Ovako se slavi Božić u državi u kojoj su hrišćani najprogonjeniji na svetu

"Iz logora ne izlaze dok ne umru" Ovako se slavi Božić u državi u kojoj su hrišćani najprogonjeniji na svetu

Blic pre 21 minuta
Na božićno veče SAD gađale položaje Islamske države u Nigeriji, mogući novi udari

Na božićno veče SAD gađale položaje Islamske države u Nigeriji, mogući novi udari

Vesti online pre 2 minuta