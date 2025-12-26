"Plan je 90 odsto spreman": Zelenski ide kod Trampa na Floridu, ali strahuje od Putina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je skoro 90 odsto plana o kraju rata u Ukrajini spremno, ali nije siguran da će ga prihvatiti ruski predsednik Vladimir Putin, piše ukrajinska " Pravda".

Zelenski za vikend putuje na Floridu u Sjedinjene Američke Države na sastanak sa predsednikom Donaldom Trampom. "Taj plan od 20 tačaka, na kojem smo radili, spreman je 90 odsto. Naš zadatak je da učinimo da sve bude spremno 100 odsto. To nije jednostavno i niko ne kaže da će odmah biti 100 odsto", započeo je Zelenski. Ukrajinski predsednik smatra da predloženi plan ima četiri strane. Objasnio je koje su. "Naravno, tih 20 tačaka ne mogu se potpisati bez Rusije i bez