Cene goriva u Srbiji niže za dva dinara do 2. januara, podrška Vlade za pregovore o NIS-u

Naslovi.ai pre 1 sat

Ministarstvo trgovine objavilo nove cene goriva koje važe do 2. januara, uz smanjenje cena i podršku Vlade Srbije u pregovorima o NIS-u.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine potvrdilo je da će cene goriva u Srbiji biti niže za dva dinara po litru u narednih sedam dana. Litar evrodizela koštaće maksimalno 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 177 dinara, a nove cene važiće do petka, 2. januara 2026. godine. Ova uredba o ograničenju cena goriva produžena je od strane Vlade Srbije u julu. Danas RTV N1 Info Moj Novi Sad Šabačke novosti Volim Zrenjanin

Cene goriva su u odnosu na prethodnu nedelju pojeftinile za po dva dinara po litru, uprkos rastu cena nafte na svetskom tržištu zbog geopolitičkih rizika i bojazni od smanjenja ponude. Ovaj trend prati redovno objavljivanje cena svakog petka, što omogućava prilagođavanje tržišnim uslovima. Telegraf Blic Glas Zaječara Nedeljnik

U međuvremenu, ministrka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da su u toku pregovori između ruskih akcionara NIS-a i mađarskog MOL-a o prodaji NIS-a, a Vlada Srbije pruža podršku kako bi se rešile sankcije koje je američko Odeljenje za kontrolu strane imovine uvelo NIS-u. Cilj je ukidanje sankcija i omogućavanje NIS-u da nastavi operativni rad. Kurir Radio sto plus